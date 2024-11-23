Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Görevi başında şehit olan öğretmenlerimizle afetlerde, kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum

Bir başka sevincimizi de hep birlikte yaşıyoruz. 20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına birazdan şahitlik edeceğiz

Her medeniyet mensuplarına kimlik kazandıran bir manzume bir hakikatler silsilesidir bu muazzam yapı elbette sadece taşla toprakla değil ilimle, irfanla, ahlakla ve emekle yükselir. Bunların temelinde ise eğitim öğretim vardır

Öğretmenlerimiz bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundadır

Biz Eğitim-Öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz

Öğretmenler başta olmak üzere Eğitim-Öğretim camiamızın tüm paydaşlarıyla şekillendirdiğimiz modelimizin millet olarak eksikliğini hissettiğimiz birçok ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum

Yeni müfredatımız öğrencilerimizi yalnızca akademik anlamda donanımlı kılmayı değil, okuyan, düşünen, sorgulayan kuşaklar olarak yetiştirmeyi de hedefliyor

Eğitim evlatlarımıza kimlik kazandıran, benlik şuuru aşılama sürecidir. Eğitim kökleri bize miras kalan değerleri keşfetme ve kuşatma yolculuğudur

(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) Modelimizle çağın ihtiyaçlarını gözeten, bilimsel yaklaşıma dayanan bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz

Güzel Türkçemizin korunması ve geliştirilmesi de Maarif Modeli'mizin yapı taşlarından biriydi

Öğretmenler başta olmak üzere Eğitim-Öğretim camiamızın tüm paydaşlarıyla şekillendirdiğimiz modelimizin millet olarak eksikliğini hissettiğimiz birçok ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum

Sizlerin de gayretleriyle maarif davamız daha da güçlenecek. Eğitim, evlatlarımıza kimlik kazandıran benlik şuuru aşılama, mazi ile güçlü bağlar kurma sürecidir. Eğitim bu yönleriyle ecdadımızdan bize miras kalan değerleri keşfetme yolculuğudur.

Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizi muhafaza edeceğiz.

Hükümetlerimiz döneminde 800 bin öğretmen ataması yaptık. 2002'de ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36, orta öğretimde ise 30'du bu sayıyı ilk öğretimde 23'e orta öğretimde ise 22'ye düşürmeyi başardık

Muhalefet ve meslek örgütleri eğitimi siyasete alet ediyor. 2024 Türkiye'sinde halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakarak değişime kapalı bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz.

Yeni müfredatımız öğrencilerimizi yalnızca akademik anlamda donanımlı kılmayı değil, okuyan, düşünen, sorgulayan kuşaklar olarak yetiştirmeyi de hedefliyor

Öğretmenlerimize yönelik her saldırıyı sadece bireysel bir eylem olarak değil, milletimizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz

(28 Şubat Dönemi) Muhalefet çevreleri tüm bu utanç verici gerçekleri inkar etmek, milletin çektiği zulümlere bigane kalmak yerine kendi geçmişleriyle yüzleşmeli tarihi tahrif etmekten vazgeçmelidir