20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu!

20.12.2019 17:28 - Güncelleme: 20.12.2019 17:28

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 6-10 Ocak 2020'de alınacak. MEB bütçe görüşmelerinde bazı konularda açıklamalar yapan Ziya Selçuk, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 6-10 Ocak 2020'de alınacak.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

2020 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

2020 öğretmen atamaları Şubat ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin olarak "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

MEB BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONRASI ZİYA SELÇUK'TAN YENİ ATAMA AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, bürokrat düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi. Okulöncesi eğitimin önemine de değinen Ziya Selçuk, "0-3 yaşta çocukların asla tablet, televizyon görmemesi gerekiyor" diye konuştu.

MEB bütçe görüşmelerinde bazı konularda açıklamalar yapan Ziya Selçuk, engelli öğretmen atamalarına da değindi. İşte, Bakan Selçuk'un öğretmen atamaları hakkında yaptığı o açıklamalar;

Bakan Selçuk, 2003'ten beri 23 bin 590 engelli çalışanlarının bulunduğuna, bunların 7 bin 728'inin öğretmen kadrosunda olduğuna işaret ederek, şubatta 750 engelli öğretmeni kadrolarına katacaklarını bildirdi.

Engelli personelle ilgili başka bir çalışmalarının daha bulunduğunu anlatan Selçuk, bunu, atama takvimi ve sayısıyla beraber, gelecek hafta içinde ilan edeceklerin açıkladı.