İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4069
  • EURO
    53,3697
  • ALTIN
    6861.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 20 bin TL karşılığında göçmen kaçakçılığı: Araçta istiflenmiş halde bulundular
Güncel

20 bin TL karşılığında göçmen kaçakçılığı: Araçta istiflenmiş halde bulundular

Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 18 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları değerlendirilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan incelemede yabancı uyruklu şahısların İstanbul'dan İzmir'e götürülmek üzere organizatörle 20 bin TL karşılığında anlaştıkları ortaya çıktı.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 10:39 - Güncelleme:
20 bin TL karşılığında göçmen kaçakçılığı: Araçta istiflenmiş halde bulundular
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında taşındığı tespit edilen araç durduruldu. Araçtaki 7 yabancı uyruklu şahıstan 3'ünün kimliksiz olduğu ve Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Şahıslar, deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yapılan incelemede yabancı uyruklu şahısların İstanbul'dan İzmir'e götürülmek üzere organizatörle 20 bin TL karşılığında anlaştıkları ortaya çıktı. Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alınırken, araç yediemin otoparkına çekildi.

Yıldırım ilçesinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise toplam 17 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yapılan kontrollerde 11 kişinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca yetişkin şahısların çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

Kimliksiz şahıslar deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, şahısları temin ederek çalıştırdığı değerlendirilen organizatör hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

  • bursa
  • düzensiz göçmen
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.