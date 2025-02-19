İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3073
  • EURO
    37,9238
  • ALTIN
    3429.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''20 cm üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz'' sözleriyle uyardı
Güncel

''20 cm üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz'' sözleriyle uyardı

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, 4 ila 5 derece daha düşeceğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul'da 4 gün boyunca aralıklarla kar yağışı görüleceğini aktardı. Çelik, 'Kar yağışları özellikle cuma ve cumartesi günleri kuvvetli, yer yer yoğun şekilde olacak. Cuma ve cumartesi günü gerçekleşecek yağışla, 20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz.' dedi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
''20 cm üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz'' sözleriyle uyardı
ABONE OL

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, 4 ila 5 derece daha düşecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde şu anda soğuk ve yağışlı bir havanın etkili olduğunu bildiren Çelik, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 4 ila 5 derece daha düşeceğini belirtti.

Özellikle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışların devam ettiğini anlatan Çelik, "Önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz kıyıları hariç tüm yurtta görülecek yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak." diye konuştu.

Çelik, yoğun kar yağışlarının bugün ve yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yarın, cuma ve cumartesi günleri ise Marmara ve Karadeniz'in kuzeyinde görüleceğini söyledi.

- "20 SANTİMETRENİN ÜZERİNDE KAR KALINLIKLARI BEKLİYORUZ"

İstanbul'da 4 gün boyunca aralıklarla kar yağışı görüleceğini aktaran Çelik, "Kar yağışları özellikle cuma ve cumartesi günleri kuvvetli, yer yer yoğun şekilde olacak. Cuma ve cumartesi günü gerçekleşecek yağışla, 20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz." dedi.

Ankara'da çoğunlukla çok bulutlu havanın hakim olacağını, hafif kar yağışlarının görülebileceğini dile getiren Çelik, sıcaklıkların oldukça düşeceğini ifade etti.

Çelik, Ankara'da yarın sıfırın altında 4 derece olan sıcaklığın hafta sonu sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.

İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildiren Çelik, "İzmir de soğuk hava sisteminden etkileniyor. En yüksek sıcaklıklar 8-10 derece, en düşük sıcaklıklar 0 derece olacak." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.