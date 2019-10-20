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20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması

20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kimse Bilmez, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv'de Otoban, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Fox Tv'de Bir Aile Hikayesi ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları ekranlara gelecek. 13 Ekim 2019 Pazar günü en çok izlenen televizyon programlarının reyting karnesine baktığımızda Total'de Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı dizisi zirveyi kaptı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak?

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20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kimse Bilmez, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv'de Otoban, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Fox Tv'de Bir Aile Hikayesi ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları izleyiciler ile buluşacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımzda Total'de Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı dizisi zirveyi kaptı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak? 
 
20 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
20 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Ekim reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI 
TOTAL 

 
 
AB
 
 
 
ABC
 

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