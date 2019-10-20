20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır, Bir Aile Hikayesi reyting sıralaması merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kimse Bilmez, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv'de Otoban, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Fox Tv'de Bir Aile Hikayesi ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları izleyiciler ile buluşacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımzda Total'de Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı dizisi zirveyi kaptı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak?

20 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Ekim reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC