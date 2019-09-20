20 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Arka Sokaklar mı, Hercai mi, Çocuk mu kim birinci? 20 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Arka Sokaklar mı, Hercai mi, Çocuk mu kim birinci? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Hercai, Star TV'de Çocuk, TV8'de Olanlar Oldu yapımları izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölümlerin ekranlara gelmesi ile birlikte kimin birinci olduğu belli olacak. 20 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..