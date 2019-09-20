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20 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Arka Sokaklar mı, Hercai mi, Çocuk mu kim birinci?

20 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Arka Sokaklar mı, Hercai mi, Çocuk mu kim birinci? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Hercai, Star TV'de Çocuk, TV8'de Olanlar Oldu yapımları izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölümlerin ekranlara gelmesi ile birlikte kimin birinci olduğu belli olacak. 20 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

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20 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Arka Sokaklar mı, Hercai mi, Çocuk mu kim birinci? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Hercai, Star TV'de Çocuk, TV8'de Olanlar Oldu yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ekranlara gelmesi ile birlikte kimin birinci olduğu belli olacak. 20 Eylül reyting sıralamasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
20 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 
20 Eylül reyting sonuçları henüz belli olmadı. 20 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
GEÇEN HAFTA (13 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
 
TOTAL 

 
AB

 
ABC
 
 

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