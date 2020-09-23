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  • 20 gün yoğun bakımda kalan 46 yaşındaki sağlık çalışanı koronavirüsü yendi
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20 gün yoğun bakımda kalan 46 yaşındaki sağlık çalışanı koronavirüsü yendi

Karabük'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 20 gün yoğun bakımda tedavi gören 46 yaşındaki sağlık çalışanı, alkışlarla normal servis odasına alındı. Kaynar, kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına çiçekle teşekkür etti.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 17:13 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:13
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurarak Kovid-19 testi yaptıran sağlık çalışanı Kemal Kaynar'ın test sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedavisine başlanan Kaynar, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Kaynar, 20 gün kaldığı yoğun bakımda doktorların ve sağlık çalışanların gayretleriyle koronavirüsü yendi.

Sağlığına kavuşan Kaynar, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde yoğun bakımdan alınarak servise çıkarıldı.

Kaynar, kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına çiçekle teşekkür etti.


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