İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2022 Perşembe / 3 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7704
  • EURO
    15,6031
  • ALTIN
    795.075
  • BIST100
    2009.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 20 gündür kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı
Güncel

20 gündür kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

Antalya'da 20 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 14:24 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 14:24
ABONE OL

Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu'nda bulunan ormanlık alandaki ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin 17 Aralık'tan beri kayıp olarak aranan oto tamir ustası Mehmet Nur'a (46) ait olduğu tespit edildi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Otopsi işlemi sonrası yakınlarına teslim edilen Nur'un cenazesinin Aksu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.