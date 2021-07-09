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20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron yakalandı

Adana'da polisin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda sigara dolum makinesi ile 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

DHA9 Temmuz 2021 Cuma 10:28 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:28
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki bir iş merkezinde bulunan depo ile Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda ekiplerin aramasında, 1 sigara dolum makinası, 1 kompresör, 11 bin 800 doldurulmuş sigara, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 20 milyon 515 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu V.E. (35) tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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