20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajları, Kıbrıs Harekatı'nın 48. yıl dönümünde paylaşılıyor. Her sene bu tarihte resmî törenlerle kutlanır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama mesajları

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI MESAJLARI

"Kıbrıs Barış harekâtının 46. Yılında; kendilerini Kıbrıs Türkeri'nin Varoluş ve Özgürlükleri için feda eden Mücahitlerimizi, Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi Minnet ile anıyoruz."

"20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız Kutlu Olsun"

Kıbrıs Türkü'nün Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun.'

Halkımız, tam 48 yıl önce bugün, yıllarca çektiği acılardan kurtulmanın büyük mutluluğunu yaşamıştır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız Kutlu Olsun

20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan sistematik uygulamalara ve katliamlara dur denilen, tarihi bir gündür. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız Kutlu Olsun

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği armağan etti. Barış ve Özgürlük Bayramımız Kutlu Olsun.

"Bugün Kıbrıs'ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz ediliyorsa, bunun en büyük dönüm noktası Barış Harekâtı'dır" Bayramımız Kutlu olsun.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Harekâtı anısına her yıl kutlanan resmî bayramlardan biridir.