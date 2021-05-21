20 ton sahte temizlik malzemesi yakalandı

DHA 21 Mayıs 2021 Cuma 16:02 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 16:02

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta internet üzerinden sahte temizlik ürünü satıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, sahte ürünlerin üretildiği yer ve saklandığı depoları takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda piyasadaki bazı markaların taklit edilerek, sahte ürün üretilip satıldığı belirlendi. Ekipler, iş merkezi içinde bulunan üretim yeri ve başka bir adresteki depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda insan sağlığını tehdit edecek cinste sahte olduğu belirlenen yaklaşık 20 ton deterjan, çamaşır suyu ve sabun gibi temizlik malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.