20 ve 27 yıl hapis cezalı şüpheliler Fethiye'de çatışmaya girdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye ilçesindeki jandarma ve polise silahlı saldırı olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, haklarında 20 ve 27 yıl hapis cezası bulunan 2 şüphelinin bir gün önce de jandarma ile silahlı çatışmayla girdiğini açıkladı.

Muğla Valiliği'nde düzenlenen ekim ayı 'Medya Buluşması Toplantısı'nda Fethiye ilçesinde yaşanan silahlı saldırı olayı ile ilgili açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilk operasyonda jandarmaya ateş açan şüphelilerin kaçtığını, bir gün sonra polis ekiplerine ateş açılması sonucu ise 1 polis memurunun ayağından yaralandığını söyledi.

Vali Akbıyık, "20 Ekim 2025 tarihinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından Karagedik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheli güvenlik güçlerimize, jandarmamıza silahla karşılık veriyor. Tabii Allah'a şükür herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Bu esnada O.G. isimli şahıs yakalanıyor. Olay yerinden kaçan A.K. ve V.A. isimli şahısları yakalamak amacıyla da çalışma başlatılıyor. Bu operasyon esnasında 500 gram kokain, 850 gram metanfetamin, 7 adet LSD emdirilmiş A4 kağıdı, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 6 sahte plaka ve 404 bin 800 TL nakit para ele geçiriliyor. Bu olayla ilgili ayın 21'i itibarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Patlangıç Mahallesi'nde uyuşturucu madde ile 3 kişi yakalanıyor. Bunlar daha sonra da tutuklanıyor. 21 Ekim 2025'te Karaçulha Mahallesi'nde çıkan çatışmada emniyet birimlerimizce V.A. ve A.K. yakalanıyor. A.K. saklandığı yerde yaralı olarak etkisiz hale getiriliyor. Yapılan incelemede A.K. hakkında kasten adam öldürme, yükümlü ve suçlunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından 20 yıl, V.A. hakkında aynı suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve bunlar da daha sonra tutuklanıyor, cezaevine gönderiliyor. Bir polis memurumuz da ayağından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı ve taburcu edildi. 5 kişi tutuklandı, silahlı ve uyuşturuculara el konuldu. Bir gün önce jandarma operasyon yapıyor, ateş ediyorlar. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Jandarmanın ele geçirdiği kişiler var ve yine ele geçirilen malzemeler var silah, uyuşturucu gibi. İkinci gün de aynı olayla ilgili kaçan 2 kişi çatışmayla ele geçiriliyor" dedi.