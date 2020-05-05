20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün? 20 yaş altı gençler ve çocuklar hangi günler dışarı çıkabilir?

05 Mayıs 2020 Salı 16:41 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 16:41

20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı süresi boyunca merakla beklediği sınırlı izin geldi. 20 yaş altı gençler ve çocuklar uzun süredir evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Bilim Kurulu ile alınan ortak karar neticesinde 20 yaş altı gençler için müjdeli haberi verdi. Bu haber sonrası 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün? 20 yaş altı hangi gün çıkabilir? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bunalan 20 yaş altı gençler, hafta içi 4 saatliğine dışarı çıkabilecekler. 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? İşte 4 saatlik sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar.

İlk uygulamanın bu hafta sonu başlayacağı bilinirken bu yaş grubundaki vatandaşlar konuya dair araştırmalarını sürdürüyor. 10 Mayıs Pazar Günü 11.00-15.00 saatleri aralığında 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmasına izin verilecek. Peki 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?

20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN?

15-20 yaş arası gençler, 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00 ile 15.00 arası 4 saatliğine dışarı çıkabilecekler. 0-14 yaş arası çocuklar ise 13 Mayıs Çarşamba günü yine aynı saatler arasında dışarı çıkabilecekler. Yürüme mesafesinde sokağa çıkmalarına izin verilen 20 yaş altı gençler 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüyüş yapıp 4 saat boyunca hava alabilecekler.

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar şöyle;

İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.

15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs Cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.