10 Nisan 2020 Cuma 10:39 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:39

20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma hususunda getirilen kısıtlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi gündeme taşıdı. Bu gelişme sonrası 20 yaş altı gençler arama motorlarında, '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişti mi?' sorularını aramaya başladı. Buna göre, 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi. İşte, sokağa çıkma yasağı yaş aralığı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgede, 20 yaş altındakilerin Corona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı. 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, otizm ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanı konulmuş ‘özel gereksinimi’ olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi istendi.

Ayrıca, valilik ve kaymakamlıklardan uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, çocuk ve gençler ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi istendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı yaş aralığında bulunan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vatandaşlar bu kısıtlamanın hangi yaş aralığında bulunan kişileri kapsadığını öğrenmek istiyorlar. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin, uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek. Peki sokağa çıkma yasağı cezası nedir, kimleri kapsıyor?

YASAK KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağını 20 yaş ve altına da geldiğini belirterek, "1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

65 yaş üzerindeki vatandaşlara da daha öncesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN İSTİSNA DURUMLAR

İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:

Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.