20 yaşındaki Emirhan'ın nehirde cesedine ulaşıldı

DHA 9 Temmuz 2021 Cuma 09:16 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 09:16

Olay, 3 Temmuz günü, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısında bulunan hayvanlara yem vermek için botu kullanmak istedi. Henden, cep telefonuyla kendisini görüntüleyen arkadaşlarına, "Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin" dedikten sonra botun yanına gitmek için suya girip yüzmeye başladı. Bu sırada Emirhan Henden akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler arama çalışması başlattı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, dalgıç polisler, arama kurtarma ekipleri, vatandaşlar ve ilçedeki tekne sahipleri arama çalışmalarına destek oldu. Emirhan'ı bulmak için mahalle sakinleri sabah erken saatlerinde çalışmalara devam ederken, yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta Hürriyet Mahallesi mevkiinde gencin cesedi su üstünde görüldü. Emirhan'ın cansız bedeni kurtarma ekiplerince bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Ceset morga kaldırıldı.