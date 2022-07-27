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20 yaşındaki genç inşaat demirlerinin altında kalıp hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Müslüm Karaoğlan (20) yapımı devam eden evinin inşaatında kullanmak için istiflenmiş demir yığınının altında kalıp hayatını kaybetti.

DHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde, Birecik ilçesi Çoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Karaoğlan, inşaat halindeki evinin önünde istiflenmiş demirleri indirmeye çalıştı. Demir yığını Karaoğlan'ın üzerine devrildi. Tonlarca ağırlığındaki demir yığınının altında kalan Karaoğlan, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karaoğlan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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