20 yaşındaki genç inşaat demirlerinin altında kalıp hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde, Birecik ilçesi Çoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Karaoğlan, inşaat halindeki evinin önünde istiflenmiş demirleri indirmeye çalıştı. Demir yığını Karaoğlan'ın üzerine devrildi. Tonlarca ağırlığındaki demir yığınının altında kalan Karaoğlan, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karaoğlan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.