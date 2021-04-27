20 yaşındaki Yasin, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

DHA 27 Nisan 2021 Salı 14:03 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 14:03

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde sıcaktan bunalıp, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına giren Yusuf Casim, akıntıya kapıldı. Suda çırpınarak çevredekilerden yardım isteyen Casim, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Cankur ekipleri, Casim'i sudan çıkarttı. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Casim'i Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların müdahalesine karşın, Casim kurtarılamadı.