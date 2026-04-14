20 yıldır kasadan çantaya! 25 milyonluk vurgun saniye saniye görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, bir müşterinin yaptığı ödemenin muhasebe kayıtlarıyla uyuşmaması üzerine ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen klinik yönetimi, iş yerindeki güvenlik kameralarını geriye dönük incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, çalışan R.Ç. (48) kasadan gizlice nakit para aldığı, çevreyi kontrol ettikten sonra paraları çantasına koyduğu tespit edildi. Olayın ardından şüphelinin işine son verildi.

İncelemelerin derinleştirilmesiyle birlikte kliniğin diğer hastalarıyla da görüşüldü. Çok sayıda hastanın, ödemeleri nakit olarak yapmaları yönünde çalışan tarafından yönlendirildiği, bazı ödemelerin ise klinik dışında, otoparkta alındığı öne sürüldü. İlk tespitlere göre kliniğin zararının yaklaşık 25 milyon liraya ulaştığı belirlendi.

Öte yandan iddialara göre, iş yeri sahibi T.A. ile yapılan ilk görüşmede şüpheli çalışanın suçunu kabul ettiği ve eylemi "ihtiyacından dolayı" gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ancak olayın adli makamlara taşınmasının ardından şüphelinin resmi ifadesinde suçlamaları reddettiği bildirildi.

Sürecin devamında şüpheli ve eşinin uzlaşma talebinde bulunduğu, iş yeri sahibinin şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine ise "Müfettişlerle başınızı ağrıtırız" şeklinde tehditler savurduğu iddia edildi.

Maddi ve manevi zarara uğradığını belirten klinik sahibinin şikayeti üzerine, olayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.