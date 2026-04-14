14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
20 yıldır kasadan çantaya! 25 milyonluk vurgun saniye saniye görüntülendi

Adana'da bir diş kliniğinde 20 yıldır sekreter ve muhasebeci olarak çalışan bir kadın, işyerini yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Çekmeceden aldığı paraları çantasına sakladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA14 Nisan 2026 Salı 11:12
Edinilen bilgiye göre, bir müşterinin yaptığı ödemenin muhasebe kayıtlarıyla uyuşmaması üzerine ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen klinik yönetimi, iş yerindeki güvenlik kameralarını geriye dönük incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, çalışan R.Ç. (48) kasadan gizlice nakit para aldığı, çevreyi kontrol ettikten sonra paraları çantasına koyduğu tespit edildi. Olayın ardından şüphelinin işine son verildi.

25 MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

İncelemelerin derinleştirilmesiyle birlikte kliniğin diğer hastalarıyla da görüşüldü. Çok sayıda hastanın, ödemeleri nakit olarak yapmaları yönünde çalışan tarafından yönlendirildiği, bazı ödemelerin ise klinik dışında, otoparkta alındığı öne sürüldü. İlk tespitlere göre kliniğin zararının yaklaşık 25 milyon liraya ulaştığı belirlendi.

Öte yandan iddialara göre, iş yeri sahibi T.A. ile yapılan ilk görüşmede şüpheli çalışanın suçunu kabul ettiği ve eylemi "ihtiyacından dolayı" gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ancak olayın adli makamlara taşınmasının ardından şüphelinin resmi ifadesinde suçlamaları reddettiği bildirildi.

"MÜFETTİŞLERLE BAŞINIZI AĞRITIRIZ"

Sürecin devamında şüpheli ve eşinin uzlaşma talebinde bulunduğu, iş yeri sahibinin şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine ise "Müfettişlerle başınızı ağrıtırız" şeklinde tehditler savurduğu iddia edildi.

Maddi ve manevi zarara uğradığını belirten klinik sahibinin şikayeti üzerine, olayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

