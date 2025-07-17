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20 yıllık sır çözüldü: Pendik'teki gizemli ölüm cinayet çıktı!

İstanbul Pendik'te 2005 yılında tren çarpması sonucu hayatını kaybeden Gönül Çelen'in ölümüne ilişkin yeni soruşturma başlatıldı. Emniyet, Çelen'in raylara itildiği şüphesi üzerine 7 kişiyi gözaltına aldı. İşte haberin detayları...

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
20 yıllık sır çözüldü: Pendik'teki gizemli ölüm cinayet çıktı!
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Pendik'te 20 yıl önce tren çarpması sonucu ölen Gönül Çelen'in, raylara itildiği iddiasıyla yürütülen cinayet soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, bir televizyon programında, 25 Nisan 2005'te Tersane İstasyonu'nda 26 yaşındaki Gönül Çelen'in tren çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin cinayet ihbarında bulunulması üzerine yeniden çalışma başlattı.

Ekipler, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora göre olay günü 309 promil alkollü olduğu anlaşılan kadının tek başına yürüyemeyeceğini, tren çarpması öncesinde raylara atılmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek çalışmayı derinleştirdi.

Ölen kadının arkadaşı N.K, son irtibat kurduğu İ.G. ve ölü bulunduktan sonra maktulün SIM kartını kendi telefonuna takan A.T'nin aralarında bulunduğu şüphelileri tespit eden ekipler, İstanbul, Muğla, Edirne, Sakarya ve Trabzon'da düzenledikleri operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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