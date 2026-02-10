20 yıllık sır perdesi aralandı: Korkunç cinayetin failleri tutuklandı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının 2007 yılına ait yürüttüğü soruşturmada kayıp olarak aranan O.K., M.B. ve Y.Ö. isimli şahısların İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin dosya üzerinde bir bulguya ulaştılar. Ekipler şahısların kullandıkları GSM hatlarındaki sinyaller sonrası O.K. 20 Haziran 2006 günü, M.B. 24 Ağustos2006 günü, Y.Ö. 1 Şubat 2007 günü Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde kayboldukları tespit edildi.

85 GSM HATTININ ANALİZİ YAPILMIŞ, 47 ŞAHSIN BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Yapılan çalışmalarda 11 şüpheli şahıs tespit edilerek toplam 85 GSM hattının analizi yapılmış, 47 şahsın bilgisine başvurulmuş, şüphelilerin son kez sinyal verdiği Vezirhan Beldesinde teknolojik imkanlardan yararlanılarak toprakaltı incelemeleri yaptırılmış ve kayıp 3 şahsın da Vezirhan beldesinde bulunan dosya şüphelisinin o tarihle işletmeciliğini yaptığı çiftlikte öldürülerek gömüldükleri değerlendirilmiştir.

MERSİN, KÜTAHYA, KOCAELİ, BURSA, BOLU VE ANKARA İLLERİNDE 'MİZAN OPERASYONU'

Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde, tahkikat kapsamında 11 şüphelinin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve yakalanan şüphelilerin gözaltına alınması amacıyla 06.45'de Bilecik merkezli Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara illerinde Mizan Operasyonu icra edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 11 hedef şahıs yakalanarak gerekli iş ve işlemler için Bilecik'e getirildi.

4 ADET İNSAN KEMİĞİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BULGU BULUNDU

Şüpheli şahısların adreslerinde, araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 3 adet yivsiz av tüfeği ve 65 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Kayıp şahısların cesetlerinin bulunması amacıyla Vezirhan Beldesine bağlı bir köyde bulunan çiftlikte kazı çalışması yapılmış, yapılan kazı çalışmasında 4 adet insan kemiği olduğu değerlendirilen bulgu gerekli incelemeler yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştır.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli şahıs savcılıkta hazır edilmiş, şahıslar Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Bilecik Cumhuriyet başsavcılığında hazır edilen S.Ş. adli kontrol şartı ile serbest kalırken Y.S., E.U. ve H.Ş. isimli şahıslar tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.