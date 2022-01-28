20 yıllık suikastın karakutusu yakalandı! ''Can Dündar'' detayı ortaya çıktı

Akşam Gazetesi 28 Ocak 2022 Cuma 08:10 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 08:42

Tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu suikastında 20 yıllık sır perdesi aralanıyor. MİT'in Ukrayna'da yakaladığı katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayınca örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'da evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Soruşturma dosyası karartıldı, katil zanlılarına ulaşılamadı. Hablemitoğlu'nun ismi 15 Temmuz darbe girişimi davalarında da geçti. FETÖ çatı iddianamesinde örgüt üyesi polisler tarafından suikastın bilinçli olarak karartıldığı tespit edildi.

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, dosyada yeterli delil, ifade ve HTS kayıtları olduğunu belirterek, "Bu cinayet FETÖ tarafından işlenmiştir" dedi. 17 yıldır karanlıkta kalan dosya yeniden açıldı. Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca izlendiği belirlendi. Olay yerindeki baz kayıtlarından, TSK'dan ihraç edilen eski asker Nuri Gökhan Bozkır'a ulaşıldı. Ukrayna'ya kaçtığı belirlenen Bozkır, Interpol'ün kırmızı bülten çıkarması sonrası 10 Temmuz 2019'da Kiev'de gözaltına alındı. 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine çıkarılan Bozkır için adli kontrol uygulandı. Türkiye'nin iadesini istediği Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi, 8 Aralık 2020'de reddedildi. 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı, Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi ancak zanlı temyize gitti. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır'ın hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. 9 duruşmaya katılmayan Bozkır'ın davası 11 Ocak 2022'ye ertelenince MİT harekete geçti.

SORGUSU 8 GÜN SÜRECEK

MİT, önceki gün Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. Bozkır, MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bozkır'ın yaklaşık 8 gün sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Necip Hablemitoğlu, FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasını anlattığı Köstebek adlı kitabını yayınlamadan önce katledildi.

Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın adı, üst düzey kamu çalışanlarının yer aldığı 'sauna çetesi' içinde de yer alıyor. Bozkır, Şanlıurfa Akçakale'de 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tır'ları" soruşturmasında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı.

FETÖ'NÜN AĞZIYLA TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Nuri Gökhan Bozkır, FETÖ'nin MİT TIR'ları kumpasıyla Türkiye'yi uluslararası alanda teröre destek veren ülke gibi gösterme stratejisinin uygulayıcısı oldu. Bozkır, Ukrayna'da bazı haber portallarına verdiği demeçlerde Suriye'ye yapılan yasa dışı silah ticaretinin Türkiye'nin bilgisi dahilinde olduğu yalanını dolaşıma soktu.

DÜNDAR İLE İLETİŞİM

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bozkır, bu strateji doğrultusunda Bayır-Bucak Türkmenlerine yardım götüren MİT TIR'ları kumpasının firari sanıkları arasında yer alan Can Dündar ile de temas kurdu. Dündar'ın, "MİT TIR'ları Davası" ile ilgili Türkiye'nin terörist gruplara silah gönderdiğine dair bilgi/belge temin etmesi için tanıklık yapması karşılığında Bozkır'ı destekleme sözü verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Dündar, Bozkır'dan hazırlayacağı bir belgeselde kullanmak üzere, Ukrayna'dan temin edildiği ve Türkiye tarafından Libya'ya gönderildiği iddia edilen mühimmatların belgelerini istedi.

MAFYA KORUMAYA ALDI

Hablemitoğlu cinayeti nedeniyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır, Ukrayna'ya iltica talebinde bulundu. Ancak bu talebi kabul edilmeyince Türkiye'ye iade edileceği korkusuyla uluslararası suç gruplarıyla ilişkilerini kullanarak Romanya'da mafyanın korumasına girdi.

Dündar'ın, Bozkır'a Romanya'da da ulaştığı tespit edildi. Dündar'ın Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Marcus Bensmann ve Detsche Welle'den bir grup gazeteciyle birlikte Zoom üzerinden görüşmeyi gerçekleştirdiği belirlendi. Dündar'ın, Türkiye tarafından terörist gruplara gönderilen sözde silah/mühimmata ilişkin ticari bilgi/belgeler ve görsel dokümanları istedi.

'YAŞADIKLARIMIZI BİLEMEZSİNİZ'

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, Twitter'dan "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz" dedi. Ailenin avukatı Ersan Barkın ise "Bu gelişmenin yıllar sonra suikastın aydınlatılmasına katkı sağlamasını umut ederiz" diye konuştu.