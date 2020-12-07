200 bin TL'lik hırsızlığı kaldırımdaki ayak izi aydınlattı

DHA 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:07 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:07

Hırsızlık, dün saat 03.15’te Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Zilan'a ait cep telefonu bayisinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen 4 şüpheli, bir süre uğraştıktan sonra otomatik kepengin alt kısmını yırtıp, camı kırdıktan sonra dükkana girdi. Şüpheliler, kilitli olan iki çekmeceyi de kırarak, içinde bulunan 100'ün üzerindeki telefonu alarak kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Polis ekiplerinin durumu bildirdiği Hüseyin Zilan iş yerine geldiğinde yaptığı kontrolde 100'ün üzerinde telefonunun kayıp olduğunu gördü. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YAĞ İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Hırsızlığın ardından durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada sokaklara giren 4 hırsız, 50 metre ilerdeki bir demirci dükkanının da kepenklerini keserek saklandı. Bu sırada polislerin olmadığını gören zanlılar, dışarıya çıktı. İçeride saklanırken 4 şüphelinin yere döktüğü yağ ayakkabılarına bulaştı. Bu şekilde dışarıya çıkan zanlılardan H.K.'nin ayakkabı izi kaldırıma yapıştı. Polis, çevrede yaptığı incelemede demirci dükkanının da kepenklerinin kesik olduğunu fark etti. Burada inceleme yapan ekipler, kaldırımda bulunan ayakkabı izinden örnekler aldı.

HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİ ÖZEL EKİP KURDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve cadde üzerindeki farklı açılarda bulunan kameraları saatlerce izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 50'nin üzerinde kamerada yaptıkları karşılaştırmalarda grubun lideri olduğu değerlendirilen H.K.'yi tespit etti. Bölgede yapılan incelemede polis ekipleri H.K.'yi düzenledikleri operasyonda yakaladı. Polis, yakalanan H.K., ile kaldırım üzerinde aldıkları ayakkabı izini karşılaştırdığında aynı izler olduğunu tespit etti.

Grubun lideri olduğu tespit edilen H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. H.K., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.