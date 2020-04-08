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200 lira için arkadaşını hastanelik etti

Karaman'da, tarım işçiliği yapan Afganistan uyruklu Muhammed Taheri, iddiaya göre 200 lira alacağını vermeyince arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'yi sopayla dövdü. Sultani, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA08 Nisan 2020 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:27
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Olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Muhammed Taheri, arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'den iddiaya göre 200 lira alacağı istedi. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taheri, Sultani'ye sopayla saldırıp dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Sultani, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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