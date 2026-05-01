  • 200 milyonluk liralık hareketlilik: Siber dolandırıcılar tutuklandı
Güncel

200 milyonluk liralık hareketlilik: Siber dolandırıcılar tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 11 ilde dün düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 31'i tutuklandı.

200 milyonluk liralık hareketlilik: Siber dolandırıcılar tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 42 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 31'i tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "5549 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla 11 ilde dün düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış, MASAK raporuna göre, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 200 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edilmiş, operasyonda çok sayıda dijital materyale ve toplam değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 araca el konulmuştu.

