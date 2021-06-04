200 milyonluk vurgun yapan çete Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi

DHA 04 Haziran 2021 Cuma 15:25 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 15:25

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ay önce Gemlik ilçesinde düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden M.A.B., mahkemece tutuklandı. Polis, şüphe üzerine M.A.B. hakkında araştırma yapmaya devam etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, M.A.B.'nin suç çetesinin elebaşı olduğunu belirledi.

GAİPLİK KARARI OLANLARIN MİRASINI ELE GEÇİRMİŞLER

M.A.B.'nin kurduğu çetenin üyelerinin tapu ve kadastro müdürlüğü ile nüfus müdürlüklerinde bulunan bazı memurlarla iş birliği yaparak, uzun zamandır kayıp oldukları için haklarında gaiplik kararı bulunan kişilerin listesine ulaştığı belirlendi. Çetenin, bu listede, üzerinde yüklü miktarda mal varlığı bulunan ancak mirasçısı olmadığı için mal varlığı devlete aktarılacak kişileri belirlediği tespit edildi. Şüphelilerin, bu kişilerin imzalarını ABD'deki firmaya göndererek, taklit ettirip, sahte çek ve senet hazırlattığı ve evrakla icra takibi yaptırarak, miraslarını ele geçirdiği saptandı.

'FİNANS DANIŞMANIYIZ' DİYEREK DOLANDIRMIŞLAR

Çete üyelerinin ayrıca yurt dışındaki firmalarla çalışan iş insanlarını tespit ettikleri, kendilerini bu kişilere 'finans danışmanı' olarak tanıtıp, yurt dışı firmalarının istediği teminat mektuplarını takip etmeyi teklif ettikleri belirlendi. İş insanlarının güvenini kazanmak için yurt dışında bazı bankalarda küçük işlemler başlatıp, bu kişilerden 'sigorta bedeli' adı altında paralarını aldıkları da ortaya çıktı. Şüphelilerin 30 kişiyi toplam 200 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

KOM ekipleri, yapılan araştırmaların ardından salı günü çete üyelerine yönelik Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Çorum'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında tapu ve kadastro müdürlüğü ile nüfus müdürlüğünde görevli memurların da bulunduğu 19 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.