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O bölgede 200'ün üzerinde sivili katlettiler! Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen ve 200'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiği saldırılar için baş sağlığı mesajı yayımladı.

AA9 Ocak 2022 Pazar 09:21 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 11:38
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Premium Times'ın haberine göre, Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan baskınlarda yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi evini terk etti.

Yerel sakinler, köylere saldıranların sayısının 500'ün üzerinde olduğunu belirtirken, Zamfaralı sivil toplum örgütlerinden Zamfara Circle Koordinatörü Shawwal Aliyu, cumartesi sabahına kadar gömülen cesetlerin sayısının 200'ü bulduğunu ifade etti.

Köylerde cesetleri arama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aliyu, evini terk edenlerin sayısının 10 bini bulduğunu kaydetti.

Saldırdıkları köylerdeki evleri ateşe veren ve ayrım gözetmeksizin sivillere ateş açan motosikletli çeteler, bazı kişileri fidye için kaçırıyor ve hayvanları çalıyor.

Son yıllarda silahlı grupların saldırılarına maruz kalan kuzeybatı eyaletlerine çetelerle mücadele için binlerce asker gönderildi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara'da düzenlenen saldırılarda 200'ü aşkın sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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