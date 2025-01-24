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201 bininci konut teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın asrın felaketinin ardından başlattığı asrın inşa seferberliği hız kesmeden devam ediyor. 11 ildeki 3 bin 481 şantiyedeki 182 bin kişinin çabasıyla deprem konutları tamamlanıyor.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2025 Cuma 08:41 - Güncelleme:
201 bininci konut teslim ediliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Malatya'da 201 bininci konutun anahtar teslimi gerçekleştirilecek. Bu güne kadar 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580'e yükselecek.

BAKANLIKTAN TANITIM FİLMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 201 bininci konut için pamuk ve kurdele temalı tanıtım filmi hazırladı. Sosyal medya hesabından tanıtım filmini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim kurdeleler hep umutla, inançla dokunur, huzura açılan kapılara anahtar olur. Deprem bölgesinde tamamlanan 201 bininci konutumuzun kurdelesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan filmde Anadolu kültüründe, düğün, doğum, yarış ve varış, diploma kurdelelerinin önemine dikkat çekilerek teslim edilen konutların da aynı kurdele geleneğiyle teslim edildiği anlatıldı.

TESLİM SAYILARI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Yarın gerçekleştirilecek törenin ardından deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız bölümün teslimi gerçekleştirilmiş olacak. Bu yılın sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 452 bin 983'e ulaşacak.

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