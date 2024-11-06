2015 yılında HDP'den milletvekili adayı olmuştu! PKK üyeliğinden tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen A.Y. gözaltına alındı.2015 YILINDA HDP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının 2015 yılında HDP'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu öğrenildi.