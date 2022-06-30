2016 Yılında Afrin'de yaşanan katliamın failleri yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Nisan 2016'da PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin, Ayn Dakne bölgesinde 76, Beluniye bölgesinde ise 14 olmak üzere 90 ÖSO mensubunu öldürdüğü olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olaya katıldığı belirlenen 3 şüphelinin Afrin'de yakalandığı kaydedilen açıklamada, katliama katıldıklarını itiraf eden şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü mensupları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir TIR dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti." ifadelerine yer verildi.



- CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLMEMİŞTİ



PYD/YPG, Tel Rıfat'ı Şubat 2016'da işgal etmişti. Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Ayn Dakne köyünü geri almak için nisan ayında operasyon düzenleyen ÖSO, çok sayıda savaşçısını kaybetmişti. Terör örgütü, hayatını kaybeden ÖSO üyelerinden 60'ının cansız bedenini araçlar üzerinde Afrin ilçe merkezinde dolaştırmış ve tüm girişimlere karşın ailelerine teslim etmemişti.

ÖSO mensuplarının naaşları, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Küçük Meydan köyünde bulunarak ailelerine teslim edilmişti.