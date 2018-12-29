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2019 AK Parti son dakika İstanbul Büyükşehir adayı AK Parti ilçe adayları isim listesi

2019 AK Parti son dakika İstanbul Büyükşehir adayı AK Parti ilçe adayları isim listesi açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda birazdan başlayacak tanıtım toplantısına İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı. Ak Pati daha önce AK Parti, 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.

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2019 AK Parti son dakika İstanbul Büyükşehir adayı AK Parti ilçe adayları isim listesi açıklaması. AK Parti belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklaması oldukça merak ediliyor. AK Parti ilçe adayları da bu bağlamda açıklanacak. Belediye başkan adayları ile ilgili yapılan açıklamalar seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. Oy kullanacak olan seçmenler, partilerin göstereceği adayları öğrenmek istiyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıkladı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurmuştu. AK Parti’nin Ankara adayı ise Mehmet Özhaseki, İzmir adayı Nihat Zeybekci oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İstanbul, ilçeleriyle birlikte cumartesi günü açıklanacak" ifadesini kullandı. Cumhur İttifakı'nı yerel seçime taşıyan AK Parti ile MHP'nin hangi illerde ittifak yapacağı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından netleşmeye başladı. Buna göre, AK Parti İstanbul dışında bugüne kadar açıklamadığı 6 ilden 4'ünün il belediyesinde aday göstermeyecek. Bu iller, Adana, Osmaniye, Mersin ve Manisa. AK Parti henüz adayını açıklamadığı Muğla ve Aydın'da ise aday gösterecek. MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla ve Aydın'da büyükşehir belediyesine aday göstermeyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıkladı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurdu.
 
AK PARTİ İLÇE ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İstanbul, ilçeleriyle birlikte cumartesi günü açıklanacak" ifadesini kullandı.
 
HANGİ İLLERDE ADAY GÖSTERİLMEYECEK?
 
Cumhur İttifakı'nı yerel seçime taşıyan AK Parti ile MHP'nin hangi illerde ittifak yapacağı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından netleşmeye başladı. Buna göre, AK Parti İstanbul dışında bugüne kadar açıklamadığı 6 ilden 4'ünün il belediyesinde aday göstermeyecek. Bu iller, Adana, Osmaniye, Mersin ve Manisa. AK Parti henüz adayını açıklamadığı Muğla ve Aydın'da ise aday gösterecek. MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla ve Aydın'da büyükşehir belediyesine aday göstermeyecek.
 
AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıkladı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurdu.
 
AK Parti Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa’da, MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla, Aydın’da aday çıkarmayacak.
 
Ağrı - Savcı Sayan
 
Aksaray - Evren Dinçer
 
Bilecik -Nihat Can
 
Erzincan -Cemalettin Başsoy
 
Edirne – Koray Uymaz 
 
Iğdır – Adil Aşırım 
 
Isparta – Şükrü Başdeğirmen 
 
Kars – Ensar Erdoğdu
 
Kırşehir – Yaşar Bahçeci
 
Kütahya – Ahmet Sami Kutlu
 
Siirt – Ali İlbaş
 
Tunceli – Gökhan Arslan
 
Van – Necdet Takva
 
Zonguldak - Ömer Selim Alan
 
 
 
İŞTE AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
 
AK Parti, 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki,
 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz
 
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı
 
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler
 
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
 
Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay
 
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce
 
 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu.
 
Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek
 
Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan
 
Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider
 
Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz
 
Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın
 
Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin
 
Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya
 
Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın
 
Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse
 
Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin
 
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu.
 
AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir
 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel
 
Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe
 
 Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş
 
 Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen
 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin
 
Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen
 
Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan
 
Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla
 

Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş
 
 Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı
 
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu
 
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.
 
Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.
 
AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.
 
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
 
Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
 
 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.
 
YEREL SEÇİM TAKVİMİ NASIL OLACAK?
 
Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.
 
Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak.
 
Açıklanması beklenen seçim takvimine göre, seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.
 
Ardından siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri istenecek.
 
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması, www.ysk.gov.tr'de de seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.
 
Takvime göre, ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek. Aynı gün siyasi partilerin, ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.
 
 
Şubat ayı takvimi
 
Öngörülen takvime göre, hangi siyasi partinin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları şubat ayı başında ilan edilecek.
 
Sandık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek seçmen kütükleri şubat ayının ilk haftasında kesinleştirilecek.
 
Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek ilçe seçim kurullarına şubat ayının ikinci haftasında vermesi gerekecek.
 
Aday listelerindeki eksiklikleri siyasi partiler şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlayacak. Ertesi gün geçici aday listeleri ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı da bu süreçte yapılacak.
 
Mart ayı süreci
 
Planlanan seçim takvimine göre, mart ayının ilk günü aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü olacak. Bu ayın başında, kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil), ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de aynı gün başlanacak.
 
Seçim propaganda ve yasaklarının, seçime 10 gün kala yani 21 Mart'ta başlaması öngörülüyor.
 
Seçime bir hafta kala seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.
 
Seçim propagandası seçimden bir gün önce 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta oy vermek için sandık başına gidecek.
 
 
 
 
 
 

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