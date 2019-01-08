2019 AÖL öğrenci giriş açık lise kayıt yenileme ücreti AÖL ücreti hangi bankaya ödenecek?

AÖL 2.DÖNEM SINAVI NE ZAMAN

2018- 2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav tarihini merak ediyor. MEB'in yayımladığı duyuruya göre, AÖL 2. dönem sınavları 06-07 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Bu sınav ve bundan sonra yapılacak tüm sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olunacak. Açık lise ikinci dönem sınavı giriş belgeleri 03 Nisan 2019 tarihi itibariyle yayınlanacak. Yapılan bir diğer açıklamaya göre ÖSYM sistemi olan dört yanlışın bir doğruyu götürme uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sisteminde yine yer almayacak. MEB sadece doğru yapılan sorular üzerinden puanlama hesabı yapacak.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAV BEDELİ NE KADAR

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir.

AÖL nedir?

Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim tamamen 4 yıla çıkarılmıştır. Dolayısıyla eskiden Açık Lise'de veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Lise'de 4 yıllık sisteme tabi olacaktır.

Açık Öğretim Lisesi 2009-2010 eğitim yılına kadar normal liseler gibi 4 senede bitirilebilirken, bakanlığın o dönem çıkardığı bir yönetmelikle Ocak ve Mayıs sınavına ek olarak 3. bir sınav yapılmaya başlanmış ve Temmuz ayında yapılan bu sınavlarla birlikte, yeni başlayan bir öğrenciye liseyi 2.5 yılda bitirebilme şansı doğmuştur.

Açık Öğretim Lisesi'nde yılda 3 sınav yapılıyor ve bu sınavlar sırasıyla, Ocak, Mayıs ve Temmuz ayında yapılıyor. (Yalnız 3. dönem yani Temmuz sınavına bakanlığın kararıyla sadece 17 yaş ve üstü öğrenciler katılabiliyor)

Liselerde eğitim öğretim 2 tür yapılır. Ders geçmeli olan ''sınıflı'' sistem ve belli bir toplam krediye ulaşılması gereken ve dönemlik okunan ''kredili'' sistem. Açık Öğretim Lisesi, ikinci yazdığıma yani kredili sisteme tabi olduğu için, sınıf kavramı yoktur. Dönem olarak okunur. Dolayısıyla, ''ben kaçıncı sınıfım'' olayı yoktur. Örneğin ''ben lise 2 okuyorum değil'', ''ben 5. dönemdeyim'' demek daha doğrudur.. Açık Öğretim Lisesi'nde müfredat yani ders programı olarak örgün liselerle aynı derslerin döneme yayılmış hali vardır. Örneğin örgün bir lisede lise 1 Matematik dersi AÖL'de, Matematik 1 ve Matematik 2 olarak ''2'' döneme ayrılır. Yani örgün liselerdeki sınıfların Açık Lise'deki karşılıkları şöyledir;

Lise 1: AÖL: 1. ve 2. dönem

Lise 2: AÖL: 3. ve 4. dönem

Lise 3: AÖL: 5 ve 6. dönem

Lise 4: AÖL: 7. ve 8. dönem

2010-2011 eğitim öğretim döneminden itibaren MEB liselerde ''alan'' uygulamasını kaldırdı. Dolayısıyla AÖL'de de alanlar kalkmış oldu. Ancak şuan yeni öğrenciler için bu durum ve kademeli olarak tüm öğrenciler alansız okuyacak ve ''Sosyal Bilimler, Türkçe Matematik'' gibi alanlar tarihe karışacak. Yalnız şuan sadece ''İlkokul diplomasıyla ilk defa Açık Lise'ye kaydolanlar ile örgün bir lisede lise 1'den tasdikname alıp AÖL'ye kaydolanlar alansız okuyacak''. Bunlar dışında diyelim yıllar önce lise 2'de alanlı olarak okuyan bir öğrenci için alan uygulaması devam edecek. Şuan yeni kayıtların tümünde sistemde ''alansız'' yazar. Ancak yukarıda yazdığım şartlara göre alanlı okuması gerekenler önümüzdeki günlerde alan seçecekken. Şartları alansız olarak okumaya müsait kişiler mezun oluncaya kadar ''alansız'' ibaresi ile okuyacak..

1. Açık Öğretim Lisesi Alanlı Öğrenci Mezuniyet Şartları

(Öğrenimlerine, Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe Matematik alanında devam edenler.) Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması, Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması, Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç), Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması, Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması

2. Açık Öğretim Lisesi Alansız Öğrenci Mezuniyet Şartları

(Öğrenimlerine Alansız (Alan Yok) devam edenler.) Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması, Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması, Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava gitmiş olması.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN MEZUN OLMAK İÇİN;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle; Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

KAYIT YENİLEME NE DEMEKTİR?

Açık lisede öğretim dönemliktir. Dolayısıyla her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek gerekir. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer. Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır. Kayıt yenilemeler, bankaya ücreti yatırdıktan sonra bulunduğunuz semtteki görevli düz lisede yapılmaktadır.

ZORUNLU DERSLER NEDİR? MEZUN OLMAK İÇİN BUNLARI GEÇMEM Mİ GEREKİYOR?

Zorunlu dersler, "AÖL öğrenci girişi"nde sol köşede bulunan "zorunlu dersler" butonunda görünen derslerdir. Bu dersler adı üzerinde, öğrencinin mezun olmak için sınavına girip, başarması veya muaf olup zorunluluğundan kurtulması gereken dersleridir. Bir öğrenci, bu kısımda bulunan tüm dersleri dönem dönem seçip, geçebildiğini geçmeli, geçemediklerini de 3 kez sınavına girip muaf olmalıdır. Bu dersler seçilmeden veya bu kısımda 1 ders bile kalınca toplam krediler 500 bile olsa öğrenci mezun olamıyor. Bu yüzden, öğrenciler ilk önce öğrenci girişinde bulunan "zorunlu dersler" kısmına odaklanıp, ders seçimlerini bu dersler arasından seçmelidirler. Alanlı öğrenciler için zorunlu dersler kısmında "alan" dersleri de görünür. Bu öğrenciler bu dersleri de alan kredisi biriktirmek için seçmelidirler. Alan dersleri, ortak derslerin aksine 1 sınavda da kalınsa "muaf" derslere eklenir. Ve artık başarılma zorunluluğu ortadan kalkar.

MUAF OLMAK NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi'nde sınavına girilen bir ders başarılamadıysa, ertesi dönem tekrar seçilip yine sınava girilmelidir. Ancak bir türlü başarılamıyorsa 3. kez girildikten sonra o ders ''muaf'' olur. Artık ders seçme dönemlerinde o dersi seçme zorunluluğu kalkar. Tabi muaf derslerin kredisi alınmış olmaz. Örneğin Geometri ve Matematik gibi sayısal dersleri başaramayanlar için muaf olmak imdada yetişir. Yalnız istisna olarak Dil ve Anlatım dersinin 1-8 arası tüm dersleri ''kesin geçilmelidir ve 3 kez kalınsa da muaf olunulamaz.''

ÖRGÜN LİSEDE OKUYUP AYRILANLARIN GEÇTİĞİ SINIFLAR NE OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi'ne örgün bir liseden ayrılıp tasdiknamesi ile gelen bir öğrenci, örneğin lise 1'den ayrılıp geldiyse, lise 1'in geçtiği tüm dersleri AÖL sistemine göre krediye çevrilip eksiksiz sisteme yansıtılır. Ve lise 1'de hiçbir derse sorumluğa kalmadan geçen ve lise 2'ye hiç başlamadan Açık Lise'ye geçen bir öğrenci 54 kredi ile AÖL macerasına başlamış olur.