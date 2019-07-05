‘2019 AUZEF sınav girişi belgeleri nelerdir? AUZEF 2019 sınav giriş nerede, saat kaçta?’ sorularına sınavlara saatler kala yanıt aranmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınavları, Türkiye genelinde fakülte tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlar 6 Temmuz Cumartesi sabah ve öğlen, 8 Temmuz Pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır. Açık Öğretim Fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavlarının tarihleri daha önce sınav takvimi olarak üniversite tarafından açıklanmıştı. Öğrenciler sınavlara “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur. İşte2019 AUZEF sınavıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada…

AUZEF 2019 BAHAR FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar dönemi final sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.

İÜ AUZEF 2019 -AUZEF Sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınavları, Türkiye genelinde fakülte tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.

6-7 Temmuz 2019 tarihli İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Açık Öğretim Fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavlarının tarihleri daha önce sınav takvimi olarak üniversite tarafından açıklanmıştı.

AUZEF HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 19 Lisans, 17 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 23'ü Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

"Sınavsız İkinci Üniversite" kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.