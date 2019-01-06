2019 AVM otopark ücreti kaç TL AVM 3 saat son dakika ücretsiz mi

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2007 yılında aldığı karara göre alışveriş merkezi otoparklarında ilk üç saatin ücretsiz olması gerekiyor. Son beş yıl içinde AVM’lere 983.662 TL idari para cezası kesildi. Yeni yıla girmemizle birlikte merak edilen konulardan biri de 2019 AVM otopark ücretleri. Tüm detaylarıyla haberimizde... İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2007 yılında aldığı karara göre alışveriş merkezi otoparklarında ilk üç saatin ücretsiz olması gerekiyor. UKOME “AVM’lerin üç saate (0-3 saat) kadar ücretsiz olması, bu saatlerin dışında ise alınan miktar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tarife komisyonunca belirlenecek.” kararı almıştı. AVM’ler bu kararın iptali için İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde açtıkları davayı kazanmış ve konu Danıştay’a taşınmıştı. Danıştay 8. Dairesi, alışveriş merkezindeki otoparkların 0-3 saat arası ücretli olmasını öngören İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin kararını bozarak, ilk 3 saate kadar ücretsiz olmasına hükmetmişti.

2019 AVM OTOPARK ÜCRETLERİ!

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2007 yılında aldığı karara göre alışveriş merkezi otoparklarında ilk üç saatin ücretsiz olması gerekiyor. UKOME “AVM’lerin üç saate (0-3 saat) kadar ücretsiz olması, bu saatlerin dışında ise alınan miktar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tarife komisyonunca belirlenecek.” kararı almıştı. AVM’ler bu kararın iptali için İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde açtıkları davayı kazanmış ve konu Danıştay’a taşınmıştı. Danıştay 8. Dairesi, alışveriş merkezindeki otoparkların 0-3 saat arası ücretli olmasını öngören İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin kararını bozarak, ilk 3 saate kadar ücretsiz olmasına hükmetmişti. Fakat halen yürürlükte olan karara rağmen müşterilerden otopark ücreti alan AVM’ler bulunuyor. Akmerkez, Kanyon, Cevahir, City’s Nişantaşı, Capitol ve Profilo’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda AVM’ye, İBB zabıta daire başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre 1 Ocak 2008 ile 12 Eylül 2013 tarihleri arasında toplam 983.662 TL idari para cezası kesildi. AVM otopark ücretlerinde hep sorun yaşadığını söyleyen Hande K., “City’s Nişantaşı AVM otoparkına aracımı bıraktım. Park görevlileri tarafından talep edilen ücrete itiraz etmeme rağmen 2 saat için toplam 15 TL ücret ödemek zorunda kaldım.” şeklinde anlatıyor. Otopark ücretlerinden rahatsız olan Kadir D. ise Capacity AVM’de sadece 30 TL ve üzeri alışveriş yapan araç sahiplerinden otopark ücreti alınmadığını ifade ediyor.

Bazı AVM’ler ise otopark ücreti adı altında başka isimler kullanıyor. Bu durumla karşılaşan Fatih E., İstanbul Optimum AVM’ye girişte kendisinden 10 TL talep edildiğini belirtiyor. Görevliye bu ücretin sebebini sorduğunda ilginç bir cevapla karşılaştığını söyleyen Fatih E., bu ödemenin otopark değil vale ücreti olarak adlandırılan park etme ücreti şeklinde alındığını öğrendiğinde tepki gösteriyor fakat bir sonuç alamıyor. Otopark için alınan ücretler araç sahiplerinin çevrede park arayışıyla trafiğin aksamasına da sebep oluyor.

Son beş yıl içinde AVM’lere 983.662 TL idari para cezası kesildi. Kesilen otopark cezalarının AVM’lerin birkaç günlük otopark cirosuna karşılık geldiğini ifade eden Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Hatice Saadet Kalyoncu ise yapılan haksız uygulamanın son bulması için kesilen cezaların artırılması gerektiğini söyledi. Ödenen paranın iade edildiğini belirten Kalyoncu, sürücülerin kendilerinden talep edilen ücreti ödedikten sonra aldıkları fişle hakem heyeti ya da zabıta müdürlüğüne şikâyette bulunmaları gerektiğini ifade etti.