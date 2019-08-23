Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı. Tüm sınava girecek olan adaylar, 2019 bekçilik parkuru nasıl olacak? Bekçilik spor parkuru kaç saniye? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilirler.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

2019 BEKÇİLİK PARKURU NASIL OLACAK?