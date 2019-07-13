‘2019 bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? Bekçilik sınavları 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav puanı nasıl hesaplanır? Hatalı soru çıkarsa ne olacak?’ sorularına binlerce bekçi mahalle ve çarşı bekçisi adayı tarafından yanıt aranıyor. Binlerce adayın katıldığı kritik 2019 bekçilik sınavı bugün itibari ile gerçekleştirildi. Sınava giren vatandaşlar şimdi soru ve cevapların açıklanmasını bekliyor. Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanacak. Adaylar soru ve cevaplara https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ise 07 Ağustos 2019 tarihinden yüne aynı siteden öğrenebilirsiniz. Bekçilik sınavında hatalı soru ya da sorular çıkması durumunda ise, sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. İşte 2019 bekçilik sınavıyla ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizde…

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

2019 bekçilik sınavı için adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 (bugün) tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekleri duyurulmuştu. Bekçilik sınav giriş belgeleri MEB resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

13 Temmuz'da yapılacak bekçilik sınavının soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2019 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor.

Sınavda 100 soru adaylara yöneltilecek. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.

SINAV MERKEZLERİ

2019/1 sınav merkezleri Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak belirlenirken; 2019/2 sınav yerleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girecek. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

HATALI SORU ÇIKARSA NE OLACAK?

Bekçilik sınavında hatalı soru ya da sorular çıkması durumunda ise, sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. İşte MEB'ten konu ile ilgili yapılan o açıklama; “Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.”