2019 Büyük ikramiye son dakika sorgulama! Milli Piyango 2019 yılbaşı büyük ikramiye sonuçları!

Büyük ikramiye sorgulama! 2018 yılının bitmesine çok az bir zaman kaldı. Milli Piyango çekilişi ise yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyenin sonucu bu yıl bir değişiklik yapılarak saat 20.30'da çekilecek. 70 milyon TL ikramiyeyi hangi numaraların kazanacağı büyük bir merak konusu.Peki 2019 büyük ikramiye sorgulama nasıl yapılır? Hangi illere çıktı? Detaylar haberimizde... Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek çekiliş ile saptanması esasına dayanan şans oyununa Milli Piyango denir. 70 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi sonuçları için çekiliş başlıyor. Milli Piyango sonuçları MPİ tarafından canlı olarak yayınlanacak ve haberimizden sonuçlar canlı olarak takip edilebilecek. Milli Piyango’nun yıllardır sürdürülen gece çekilişi geleneği bu sene bozuldu, büyük ikramiye çekiliş sonuçları 20:30’a kadar açıklanacak. 3670 sayılı kanun ile kurulan Milli Piyango idaresinin görevleri 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenmiştir. Buna göre Piyango idaresinin görevlerinin başında piyango biletlerini basmak, piyango, sayısal loto, şans topu, on numara, hemen-kazan planlarını hazırlamak, bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmak gelir. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi piyango idaresinin görevidir. Piyango idaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir. Yılbaşıdan önce her yıl sorulan klasik soru 'Milli Piyango haram mı' sorusudur. Milli Piyango haram mı sorusuna Diyanet'ten yanıt geldi. Diyanet; ''Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları haramdır ve yapılan iyilikten de sevap beklenmez" açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi öncesinde "Piyangodan kazanılan para haram mı" sorusuna "Haram, bununla yapılan iyilikten de sevap beklenmez" karşılığını verdi.1 Ocak 2019'a sadece 4 gün kaldı. 2018'in son günlerinde kimileri için en büyük heyecan, Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 70 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi. Ancak, her yıl olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para haram mı, buradan gelen parayla sevap yapılır mı" soruları da yine gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen soruya yanıt verdi.