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2019 Büyük ikramiye son dakika sorgulama! Milli Piyango 2019 yılbaşı büyük ikramiye sonuçları!

Büyük ikramiye sorgulama 2019! Heyecanla Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl yılbaşı büyük ikramiyesi 70 milyon TL olarak belirlendi. Büyük ikramiye hayali kuranlar biletlerini satın aldılar. Şimdi ise merakla sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki büyük ikramiye hangi illere çıktı. Büyük ikramiyeyi kazananlar sayılar belli olunca sitemizden ulaşabilirsiniz... Milli Piyango Yılbaşı 2019 çekilişi resmen başladı. Vatandaşlar 70 milyon liralık büyük ikramiye için Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Milyonlarca vatandaş çekiliş sonuçlarına kilitlendi. Milli Piyango Yılbaşı 2019 çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacaktır. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu konuyu şu şekilde açıklıyor: 'Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)

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Büyük ikramiye sorgulama! 2018 yılının bitmesine çok az bir zaman kaldı. Milli Piyango çekilişi ise yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyenin sonucu bu yıl bir değişiklik yapılarak saat 20.30'da çekilecek. 70 milyon TL ikramiyeyi hangi numaraların kazanacağı büyük bir merak konusu.Peki 2019 büyük ikramiye sorgulama nasıl yapılır? Hangi illere çıktı? Detaylar haberimizde... Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek çekiliş ile saptanması esasına dayanan şans oyununa Milli Piyango denir. 70 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.  Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi sonuçları için çekiliş başlıyor. Milli Piyango sonuçları MPİ tarafından canlı olarak yayınlanacak ve haberimizden sonuçlar canlı olarak takip edilebilecek. Milli Piyango’nun yıllardır sürdürülen gece çekilişi geleneği bu sene bozuldu, büyük ikramiye çekiliş sonuçları 20:30’a kadar açıklanacak. 3670 sayılı kanun ile kurulan Milli Piyango idaresinin görevleri 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenmiştir. Buna göre Piyango idaresinin görevlerinin başında piyango biletlerini basmak, piyango, sayısal loto, şans topu, on numara, hemen-kazan planlarını hazırlamak, bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmak gelir. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi piyango idaresinin görevidir. Piyango idaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir. Yılbaşıdan önce her yıl sorulan klasik soru 'Milli Piyango haram mı' sorusudur. Milli Piyango haram mı sorusuna Diyanet'ten yanıt geldi. Diyanet; ''Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları haramdır ve yapılan iyilikten de sevap beklenmez" açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi öncesinde "Piyangodan kazanılan para haram mı" sorusuna "Haram, bununla yapılan iyilikten de sevap beklenmez" karşılığını verdi.1 Ocak 2019'a sadece 4 gün kaldı. 2018'in son günlerinde kimileri için en büyük heyecan, Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 70 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi. Ancak, her yıl olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para haram mı, buradan gelen parayla sevap yapılır mı" soruları da yine gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen soruya yanıt verdi.
 
 
Kazanan numaralar belli olunca alt tarafta yer alacak.
 
 
 
70 Milyon TL ikramiye kazanan numaralar:
 
7 milyon TL ikramiye kazanan numaralar:
 
1 milyon TL ikramiye kazanan numaralar:
 
100 Bin TL ikramiye kazanan numaralar:
 
10 bin TL ikramiye kazanan numaralar:
 
5 bin TL ikramiye kazanan numaralar:
 
1000 TL ikramiye kazanan numaralar:
 
400 TL ikramiye kazanan numaralar:
 
300 TL ikramiye kazanan numaralar:
 
200 TL ikramiye kazanan numaralar:
 
140 TL ikramiye kazanan numaralar:
 
70 (Amorti) TL ikramiye kazanan numaralar:
 
70 bin (Teselli) TL ikramiye kazanan numaralar:
 
 
BÜYÜK İKRAMİYE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR
 
Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi sonuçları için çekiliş başlıyor. Milli Piyango sonuçları MPİ tarafından canlı olarak yayınlanacak ve haberimizden sonuçlar canlı olarak takip edilebilecek. Milli Piyango’nun yıllardır sürdürülen gece çekilişi geleneği bu sene bozuldu, büyük ikramiye çekiliş sonuçları 20:30’a kadar açıklanacak.
 
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GÖREVLERİ
 
3670 sayılı kanun ile kurulan Milli Piyango idaresinin görevleri 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenmiştir. Buna göre Piyango idaresinin görevlerinin başında piyango biletlerini basmak, piyango, sayısal loto, şans topu, on numara, hemen-kazan planlarını hazırlamak, bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmak gelir. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi piyango idaresinin görevidir. Piyango idaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir (*)
 
Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir.
 
 
(*) 45. Resmi Gazete, T. 1 Haziran 1993, Sayı 19834, s. 1.
 
KURUM BİLGİLERİ
 
İDARİ YAPI
İdarenin Merkez Teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerinden, Taşra Teşkilatı ise 18 ilde 22 şubeden oluşmaktadır..
 
İdarenin karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, Başbakanın önerisi ile atanan bir, Bakanın önerisi ile atanan iki üye olmak üzere altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürdür.
 
Milli Piyango İdaresi, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere kurulmuştur.
 

MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)

2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)

3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018

4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)

5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.

6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.

Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR

61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE

9794035

AMORTİLER BELLİ OLDU

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

 4136086

1 MİLYON KAZANAN NUMARA

757022

2 MİLYON KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON KAZANAN NUMARA

 0798081

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
 
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
 
0 : 4
 
1 : 8
 
2 : 10
 
3 : 17
 
4 : 4
 
5 : 7
 
6 : 4
 
7 : 9
 
8 : 8
 
9 : 6
 
SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?
 
Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.
 
 
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI GECESİ KAÇ LİRA DAĞITACAK?
 
Bu sene Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak açıklandı. Toplam çekiliş kapsamlarında verilecek olan toplam ikramiye ise 390 milyon 910 bin lira olacak.Yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
 
YILBAŞINDAN SON 20 YILDA ÇIKAN NUMARALAR
 
2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9794035
2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288
2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013
2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160
2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451
2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374
2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149
2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270
2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160
2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924
2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383
2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833
2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345
2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127
2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322
2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202
2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990
2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783
1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891
 

SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?

Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor.

El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.

Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.

GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR

61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE

9794035

AMORTİLER BELLİ OLDU

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

 4136086

1 MİLYON KAZANAN NUMARA

757022

2 MİLYON KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON KAZANAN NUMARA

0798081

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
 
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
 
0 : 4
 
1 : 8
 
2 : 10
 
3 : 17
 
4 : 4
 
5 : 7
 
6 : 4
 
7 : 9
 
8 : 8
 
9 : 6
 
SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?
 
Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.
 
SON DÖRT YILDA MİLLİ PİYANGO İSABET EDEN NUMARALAR VE ŞEHİRLER
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

 
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 
02223  02436  02522  02622  03037  05057  
05267  05474  05575  05730  07791  08894  
09224  09507  09529  09713  10498  10787  
12982  13458  16439  20561  23142  23426  
24008  27231  27522  29113  31683  32318  
32427  35906  38132  38427  40053  41174  
41509  42776  43471  43867  45932  47061  
49981  50260  50261  50693  52765  56300  
56815  57274  58143  58801  59416  59914  
60785  61592  63350  64828  66491  66510  
70483  70956  78073  79917  80341  81021  
84854  85368  85624  86063  89672  90497  
92840  92895  93302  95673  95883  97023  
97379  98064  
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 
0520  0696  0942  1194  1315  1571  
1890  1893  1902  3113  3175  3367  
3429  3909  4369  4450  4496  4540  
4562  4646  4934  5435  5851  6242  
6347  6348  6452  6528  6559  7142  
7353  7579  7637  8143  8275  9319  
9380  9440  9626  9687  
Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 
041  114  171  201  246  253  
292  309  433  466  631  680  
720  727  749  807  812  836  
940  948  
Son 2 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar 
03  05  22  38  44  61  
77  
Son 1 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 
4  6  
61000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar 
0794035  1794035  2794035  3794035  4794035  5794035  
6794035  7794035  8794035  9094035  9194035  9294035  
9394035  9494035  9594035  9694035  9704035  9714035  
9724035  9734035  9744035  9754035  9764035  9774035  
9784035  9790035  9791035  9792035  9793035  9794005  
9794015  9794025  9794030  9794031  9794032  9794033  
9794034  9794036  9794037  9794038  9794039  9794045  
9794055  9794065  9794075  9794085  9794095  9794135  
9794235  9794335  9794435  9794535  9794635  9794735  
9794835  9794935  9795035  9796035  9797035  9798035  
9799035  9894035  9994035  

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları ise şöyle:

Çeyrek bilet: 17,50 TL

Yarım bilet: 35 TL

Tam bilet: 70 TL

31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU

1 adet 61.000.000

1 adet 10.000.000

1 adet 5.000.000

1 adet 2.000.000

1 adet 1.000.000

1 adet 500.000

MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)

2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)

3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015

4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)

5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.

6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.

Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.

 
Diyanet'ten açıklama : Milli Piyango haramdır parasıyla sevap işlenmez
 
Yılbaşıdan önce her yıl sorulan klasik soru 'Milli Piyango haram mı' sorusudur. Milli Piyango haram mı sorusuna Diyanet'ten yanıt geldi. Diyanet; ''Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları haramdır ve yapılan iyilikten de sevap beklenmez" açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi öncesinde "Piyangodan kazanılan para haram mı" sorusuna "Haram, bununla yapılan iyilikten de sevap beklenmez" karşılığını verdi.1 Ocak 2019'a sadece 4 gün kaldı. 2018'in son günlerinde kimileri için en büyük heyecan, Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 70 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi. Ancak, her yıl olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para haram mı, buradan gelen parayla sevap yapılır mı" soruları da yine gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen soruya yanıt verdi.
 
KUMARDIR VE HARAMDIR
 
Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu konuyu şu şekilde açıklıyor: "Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı,  kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)
 
SEVAP BEKLEMEYİN
 
Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 189)."
 
 
 

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