2019 Büyük ikramiye son dakika sorgulama! Milli Piyango 2019 yılbaşı büyük ikramiye sonuçları!
Büyük ikramiye sorgulama 2019! Heyecanla Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl yılbaşı büyük ikramiyesi 70 milyon TL olarak belirlendi. Büyük ikramiye hayali kuranlar biletlerini satın aldılar. Şimdi ise merakla sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki büyük ikramiye hangi illere çıktı. Büyük ikramiyeyi kazananlar sayılar belli olunca sitemizden ulaşabilirsiniz... Milli Piyango Yılbaşı 2019 çekilişi resmen başladı. Vatandaşlar 70 milyon liralık büyük ikramiye için Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Milyonlarca vatandaş çekiliş sonuçlarına kilitlendi. Milli Piyango Yılbaşı 2019 çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacaktır. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu konuyu şu şekilde açıklıyor: 'Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)
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MİLLİ PİYANGO EN ÇOK HANGİ NUMALARALARA ÇIKTI - DETAY İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?
1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)
2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)
3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018
4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)
5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.
6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.
Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.
Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?
10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.
AMORTİ NEDİR?
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
TESELLİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?
Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor.
El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.
Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.
GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları ise şöyle:
Çeyrek bilet: 17,50 TL
Yarım bilet: 35 TL
Tam bilet: 70 TL
31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
1 adet 70.000.000
1 adet 7.000.000
10 adet 1.000.000
30 adet 100.000
100 adet 10.000
200 adet 5.000
500 adet 1.000
10.000 adet 400
40.000 adet 300
200.000 adet 200
700.000 adet 140
2.000.000 adet 70
63 Teselli İkramiyesi 70.000
TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000
31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU
1 adet 61.000.000
1 adet 10.000.000
1 adet 5.000.000
1 adet 2.000.000
1 adet 1.000.000
1 adet 500.000
MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?
1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)
2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)
3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015
4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)
5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.
6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.
Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.
Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.
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