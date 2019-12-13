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2019 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur ataması 2019 ne zaman?

2019 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur ataması 2019 ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Aralık ayı içerisinde engelli memur adaylarının kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleneceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından gözler ÖSYM tarafından yayınlanacak olan EKPSS 2019 tercih kılavuzuna çevrildi. Bakanlık tarafından ÖSYM'ye kılavuz gönderilecek ve tercih tarihi ile şartları belli olacak. EKPSS 2019/1 tercihlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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EKPSS 2019/1 tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2019 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur ataması 2019 ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Aralık ayı içerisinde engelli memur adaylarının kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleneceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından ÖSYM'den kılavuz beklenmeye başlandı. EKPSS 2019/1 tercihlerine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik. 
 

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2019 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi. Ancak henüz kura töreninin düzenleneceği tarih ile ilgili bir açıklama gelmedi. 
 

 
EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? 
EKPSS 2019 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından EKPSS memur atamalarına ilişkin kılavuzun 9 Aralık'ta gün içerisinde yayımlanacağı duyurulmuştu. 
 
EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
 

EKPSS 2020 NE ZAMAN? 
ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak.
 
KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.

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