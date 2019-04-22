2019 EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS soru cevapları açıklandı mı? 21 Nisan 019 günü düzenlenecek olan sınavhakkında konuşan Aygün, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenecek 2019-MEB-EKYS, pazar günü 50 il merkezinde ve 57 sınav merkezinde uygulanacak. Sınava toplam 56 bin 381 aday girecek." dedi. EKYS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde soruların açıklanması bekleniyor. Açıklandığı anda sonuçları sayfamızda sizinle paylaşacağız. İşte haberimizin detayları...

2019 EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak 2019 MEB-EKYS 'nin sonuçları 16 Mayıs 2019 günü açıklanacak.

EKYS NASIL YAPILIYOR?

Sınav, 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve soruları cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi:

"Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."

EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak.

Adaylar, 180 lira sınav ücreti yatırıyor.

SORULAR NASIL OLUYOR?

Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testin uygulanacağı ve soruları cevaplama süresinin 150 dakika olacağı sınavda, yazılı sınav konuları ve ağırlıkları genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim