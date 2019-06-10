2019 İŞKUR 38 bin personel alımı için nasıl başvuru yapılır? İŞKUR’dan 38 bin personel alımı son dakika başvuru şartları nelerdir?

‘2019 İŞKUR başvurular nasıl yapılır? İŞKUR’a kimler başvurabilir? İŞKUR'un eğitim şartları nelerdir? İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR iş ilanlarına son başvuru tarihi ne zaman?’ sorularına on binlerce vatandaş yanıt arıyor. İŞKUR sağladığı iş olanakları için vatandaşlar araştırma yaparak iş sahibi olmaya çalışıyor. 38 bin iş ilanının bulunduğu İŞKUR’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.? İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 38 bin civarı bin personel alımı yapılacak. Çok sayıda kurum çeşitli iş kollarında istihdam etmek üzere personel alımını İŞKUR aracılığıyla yapıyor. Beden İşçi, Satış Temsilcisi, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı gibi çok sayıda meslekte uzmanlaşmış eleman aranan İŞKUR'daki ilanlara başvurmanız gerekiyor. İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İşte merak ettiğiniz sorunların tüm detayları haberimizde…

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

İŞKUR İŞ İLANLARI AÇIK POZİSYONLAR

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına göre en fazla alım ilanları işçi pozisyonlarına. Halen 62 bin 141 iş ilanının bulunduğu İŞKUR'da onlarca meslek grubundan ilan yer alıyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak bu alımlarda yer alan açık kadroları sizlere aktarıyoruz.

KADRO KADRO DETAYLAR

İŞKUR'da özel sektör ve kamu için yayımlanan personel alım ilanlarında yer alan açık kadro bilgileri şu şekilde,

1000'DEN FAZLA ALIM YAPILACAKLAR KADROLAR

1000'den fazla alım ilanı bulunan 6 farklı meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grupları ve yayımlanan ilan sayısı; Beden İşçisi (Genel) 9389, Turizm Ve Otelcilik Elemanı 3999, Makineci (Dikiş) 2729, Satış Danışmanı / Uzmanı 2388, Temizlik Görevlisi 2304, Garson (Servis Elemanı) 1973, Güvenlik Görevlisi 1308.

500'DEN FAZLA ALIM YAPILACAKLAR KADROLAR

İŞKUR'da yayımlanan ve 500'den fazla alım ilanına sahip meslek grupları; Ön Muhasebeci 970, Kasiyer 968, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 965, Konfeksiyon İşçisi 850, Büro Memuru (Genel) 605, Aşçı 539, Reyon Görevlisi 530, Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 524, Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 500.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR’DAN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Verilere göre, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirme bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 30'a yakın artış gösterdi. Gençlerin istihdam oranı geçen yıl 0.7 puan artarak yüzde 35 oldu. İstihdam edilen gençlerin, yüzde 16.6'sı tarım sektöründe, yüzde 30'u sanayi sektöründe, yüzde 53.3'ü ise hizmet sektöründe iş buldu.

SİGORTA GİRİŞLERİ YAPILACAK

Genç istihdamı cinsiyete göre incelendiğinde genç erkeklerde 1 puan artarak yüzde 46.4 ve genç kadınlarda da 0.4 puan artarak yüzde 23.4 olduğu görüldü. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı, uzmanı, güvenlik görevlisi, turizm otelcilik elemanı mesleklerinde gerçekleşti.

Bu ay İŞKUR tarafından genç istihdamına yönelik olarak başlatılan "Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı" ile sigortalı çalışan sayısının daha da artması bekleniyor. İŞKUR'un talep topladığı üniversite öğrencileri bulundukları kentlerde sosyal işlerde istihdam edilirken, ilk kez sigorta girişleri de yapılacak.

AÇIK İŞ SAYISI AZALIYOR

İŞKUR'un düzenlediği kurslar, eğitim programlarıyla geçen yıl 150 bini bulan açık iş sayısı da 40 bine düştü. Açık işte, turizm, gayrimenkul, imalat, bilgi-iletişim başı çekiyor. Güzellik hizmeti, hasta-yaşlı bakım elemanlarına fırsat kapısı açılıyor. İŞKUR'a kayıtlı 1 milyona yakın işyerinde 10 milyonun üzerindeki çalışanın yarısı imalat, ticaret sektöründe çalışıyor.

500 TANITIM PROGRAMI

Yılın başından bu yana istihdam teşviklerini tanıtmaya yönelik yaklaşık 500 program gerçekleştirildi.

PİYASA ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

İŞKUR, 2019 işgücü piyasası araştırması için sahaya inerken, üniversite mezunlarına ilişkin düzenli olarak istihdam izleme araştırması yapılacak. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı yüzde 15'e çıkarılacak. Mühendis, mimar, doktor gibi birçok meslekte danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecek. Gelecek yıl kamuda başta eğitim, sağlık ve güvenlik olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan nitelikli personel istihdamını karşılanacak. Kamuda yöneticilerin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

İlave istihdama 19.419 TL teşvik

Hükümet her ilave işçi alan işverene ücret desteği, SGK primi, vergi teşviki, asgari ücret desteği, önce işbaşı eğitimi sonra istihdam teşviki gibi pek çok alanda kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda, 1 yıl boyunca bir işçi başına işverene 19.419 TL ödeniyor. 12 ay süreyle çalışan sayısı 500'e kadar olan işverenlere aylık kişi başına 150 TL veriliyor. 500 ve üzeri çalışanı olan işverenlere aylık kişi başına 101 TL destek sağlanıyor. Kalkınmada öncelikli 51 il ve 2 ilçede sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak, 6 puan daha destek veriliyor.

Aylık kişi başına destek miktarı 281 ila 1.113 TL arasında değişiyor. İşverenler Aralık 2020'ye kadar her yeni istihdam için 12 ay süresince SGK primlerini ve vergileri ödemiyor. SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi kapsamında iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünü hazırlamak için 8 aya kadar mesleki kurslar düzenleniyor. Kursiyerlerin ücret ve sigortalarını devlet veriyor. Kursiyerlere 8 ay boyunca aylık 2.021 TL ödeniyor.