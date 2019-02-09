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2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Devlet Personel Başkanlığınca (DPB) 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimi açıklandı.

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DPB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 1. yerleştirme için Başkanlık tarafından 11 Mart-24 Mayıs 2019 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri toplanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihlerin alınması ise 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.

DPB'nin KPSS 2. yerleştirmeye ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerini toplama süreci 5 Ağustos ve 18 Ekim 2019 tarihleri arası olarak belirlenirken, ÖSYM Başkanlığınca tercihler 3-12 Aralık 2019'da alınacak.

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