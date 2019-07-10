2019 KPSS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? KPSS tercih parası hangi bankaya yatıyor?

‘2019 KPSS sınav giriş belgesi nereden alınır? KPSS 2019 sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS tercih parası hangi bankaya yatıyor? KPSS 2019 ne zaman yapılacak?’ sorularına on binlerce vatandaş tarafından yanıt aranmaya devam ediyor. KPSS 2019 son dakika açıklamaları ve duyuruları yakından takip ediliyor. Kamu kurumları ve kuruluşlarında çalışacak adaylar ÖSYM’nin gerçekleştirdiği 2019 KPSS sınavı ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaptığı duyuru ile bu yıla ilişkin KPSS sınav yerlerinin ve giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM'DEN UYARI;

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 A grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek - Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'da sonra (Eğitim bilimleri) oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaptığı duyuru ile bu yıla ilişkin KPSS sınav yerlerinin ve giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

KPSS SINAVINA GİRERKEN ADAYLARIN BULUNDURMASI GEREKENLER;

– KPSS sınava giriş belgesi,

– Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

– Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.