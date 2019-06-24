2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler idrak edilecek?
2019 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar bir taraftan Kurban Bayramı için gün sayarken bir taraftan da Kurban Bayramı tatili için gün sayıyor. Vatandaşlar, ‘2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman?’ sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri 2019 yılı Kurban Bayramı tarihini resmi takviminde açıklamıştı. Bayram’ın Pazar, pazartesi, Salı ve Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle insanlar tatilin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. İdari izin kararı alınmaması durumunda ise bayram tatili süresi toplamda 5 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte 2019 Kurban Bayramı ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında…
‘2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman?’ sorularına Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri 2019 yılı Kurban Bayramı tarihini resmi takviminde açıklamıştı. Bayram’ın Pazar, pazartesi, Salı ve Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle insanlar tatilin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arifesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. İşte ayrıntılar…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Başlangıç Tarihi: 11 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı Bitiş Tarihi: 14 Ağustos Çarşamba
Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte hafta sonu çalışmayan vatandaşlar içinse tatil süresi daha da uzun olacak.
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan “Kurban bayramında da kesintisiz dokuz gün tatil olacak mı?” sorusunu soracaktır... Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir.
ÖZEL SEKTÖRDE DE İDARİ İZİN VAR MI?
Bahsettiğimiz idari izin yoluyla bayram tatilinin dokuz güne çıkartılması kamu kesimi için geçerli.
Peki; özel sektörde durum ne? İşverenin kararıyla izinler netleşiyor. Büyük çoğunlukla özel sektör işyerleri de, çalışanları için kesintisiz dokuz günlük bayram tatili imkânı sağladı. Çalışanlarına dokuz günlük bayram tatilini müjdeleyen işverenler; arada kalmış çalışma günleri için çalışanlarını ‘yıllık ücretli izinli’ sayabilir. Veya sonradan bu arada kalan çalışma günleri kadar çalışanlarından ‘telafi çalışması’ yapılmasını isteyebilir.
2019’DA KALAN RESMİ TATİLLER LİSTESİ
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı
KURBAN BAYRAMI HAKKINDA
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
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