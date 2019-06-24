‘2019 LGS sonuçları hangi lise kaç puanla öğrenci alacak? Nitelikli liseler yüzdelik dilimler belli oldu mu? Yüzdelik dilim nedir? LGS sonuçları için yüzdelik dilim nasıl hesaplanıyor? Kılavuz ne zaman yayımlanacak?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranmaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve aile tarafından arama motorlarında araştırma yapılıyor. LGS sonuçları için resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı, kılavuz bilgilerinin yayımlanmasıyla birlikte nitelikli okul tercih süreci için tarihleri belirleyecek. Sınavla öğrenci alan nitelikli okul tercihlerinde yüzdelik dilimler önem arz edecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir. İşte ayrıntıları…

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Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Nitelikli liselerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin 1 Haziran tarihinde katılım gösterdiği LGS sonuçları sonrası okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerine bağlı olarak tercih aşamasına geçilecek. İşte, LGS sonuçları ve yüzdelik dilimler hakkında bazı bilgiler

LGS sonuçları için resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı, kılavuz bilgilerinin yayımlanmasıyla birlikte nitelikli okul tercih süreci için tarihleri belirleyecek. Sınavla öğrenci alan nitelikli okul tercihlerinde yüzdelik dilimler önem arz edecek.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

Yüzdelik dilim, her yıl değişiklik gösteren taban puanlara nazaran daha çok kullanılan bir değerlendirme kriteridir.

Ancak, okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS SONUÇLARI İÇİN YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.

Türkiye geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkede sınava giren öğrenciler içerisinde öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile elde ettiği başarı sıralamasını ifade etmektedir.

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının tercih sürecine dair bilgiler vereceği kılavuzun, geçtiğimiz yılki süreç göz önünde bulundurulduğunda 25 Haziran Salı gününe kadar yayımlaması bekleniyor.

PUANLARIN EŞİT OLMASI HALİNDE OBP DEVREYE GİRECEK

Tercih sürecinde öğrencilerin aynı puana sahip olmaları halinde Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) devreye girecek. Eşit puana sahip olan iki öğrenci, yine eşitlik halinde olursa, ikinci aşamada yaş faktörü ile değerlendirilecek. Öğrencilerden küçük yaşlı olanı, değerlendirme kriterinde öncelik sahibi olacak.

8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, LGS ile bir okula yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

LGS için puan hesaplama işlemi, katsayılar hesaplanarak yapılmaktadır. Katsayılarda Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1, Yabancı Dil 1 olarak alınacak.

Standart ve toplam ağırlıklı puan hesaplama işlemi ise aşağıdaki yönteme göre yapılacak;

LGS sonuçları sonrası hangi lise kaç puanla alacak Gözler yüzdelik dilimlerde

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

LGS sonuçları sonrası hangi lise kaç puanla alacak Gözler yüzdelik dilimlerde

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan

dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

LGS sonuçları sonrası hangi lise kaç puanla alacak Gözler yüzdelik dilimlerde