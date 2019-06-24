‘2019 LGS yüzdelik dilimler belli oldu mu? LGS 2019 yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? Yüzdelik dilim kaç olmalı? Yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?’ sorularına veliler ve öğrencileri tarafından arama motorlarında yanıt aranıyor. Yüzdelik dilim sıralamanın yüzde olarak betimlemesi anlamına gelir. MEB Türkiye’de ya da kentte kaçıncı olduğunuza bakmaz bunun yüzde olarak ifadesini alır. Örnek olarak Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1 milyon 300 bin öğrenci arasında 104 bininci olmuştur. Kısa olarak taban puanlar her sene değişiklik gösterebilir fakat yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklı olur. Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Sınav sonuç belgesinde il ve ülke geneli yüzdelik dilim açıklanır. İl genelinde açıklanan yüzdelik dilim öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puanla o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralamasını gösterir. Türkiye geneli yüzdelik dilimi ise öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puanla tüm ülkede sınava giren tüm öğrenciler içerisinde ülke genelindeki başarı sıralamasını gösterir. İşte 2019 LGS sınavı ile ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında…

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanın yüzde olarak betimlemesi anlamına gelir. MEB Türkiye’de ya da kentte kaçıncı olduğunuza bakmaz bunun yüzde olarak ifadesini alır. Örnek olarak Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1 milyon 300 bin öğrenci arasında 104 bininci olmuştur. Kısa olarak taban puanlar her sene değişiklik gösterebilir fakat yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklı olur. Sadece yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Sınav sonuç belgesinde il ve ülke geneli yüzdelik dilim açıklanır. İl genelinde açıklanan yüzdelik dilim öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puanla o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralamasını gösterir. Türkiye geneli yüzdelik dilimi ise öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puanla tüm ülkede sınava giren tüm öğrenciler içerisinde ülke genelindeki başarı sıralamasını gösterir

LGS SONUÇLARI MEB.GOV.TR ÜZERİNDEN AÇIKLANDI

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Nitelikli liselerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin 1 Haziran tarihinde katılım gösterdiği LGS sonuçları sonrası okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerine bağlı olarak tercih aşamasına geçilecek. İşte, LGS sonuçları ve yüzdelik dilimler hakkında bazı bilgiler

LGS sonuçları için resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı, kılavuz bilgilerinin yayımlanmasıyla birlikte nitelikli okul tercih süreci için tarihleri belirleyecek. Sınavla öğrenci alan nitelikli okul tercihlerinde yüzdelik dilimler önem arz edecek.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelendi ve kız öğrencilerin ortalamalarının matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlendi.

Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek için öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri dikkate alındı.

Anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokuldan lisansüstüne kadar gruplandırılmış ve eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının da arttığı belirlendi.

LGS'DE BU YIL SORU İPTALİ YOK

2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019'da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30'da başlayan iki oturum halinde uygulandı. Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı.

Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

Yüzdelik dilim, her yıl değişiklik gösteren taban puanlara nazaran daha çok kullanılan bir değerlendirme kriteridir.

Ancak, okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

TERCİHLERE ESAS KONTENJAN TABLOLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Tercih ve yerleştirme sürecinde önem arz eden kontenjan tabloları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Tabloların yayımlanma sürecinin, geçtiğimiz yılki süreç ele alındığında 1 Temmuz tarihi itibariyle erişime açılması bekleniyor.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih süreci, bakanlığın yayımlayacağı ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde yer bulacak. Geçtiğimiz yılki süreç göz önünde bulundurulduğunda tercihlerin 1-12 Temmuz tarih aralığında alınması öngörülebilir.