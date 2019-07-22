2019 liselerin taban ve tavan puanları belli oldu! LGS taban puanları sizlerle

2019 liselerin taban ve tavan puanları belli oldu! LGS taban puanları yeniden merak konusu oldu. Heyecanla beklenen LGS tercih sonuçları sabah saatlerinde erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da düzenlendi. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılan sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün yapıldı. Sonuçlar sınavdan 3 hafta sonra 24 Haziran günü açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından açıklanan tercih sonuçları yine öğrencileri heyecanlandırdı. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecek. 2019 liselerin taban ve tavan puanları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor..

2019 LİSELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU!

2019 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı.

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.