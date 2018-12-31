2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV artış oranı son dakika MTV vergisi hesaplama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile; 2019 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi. Böylece MTV artışı yeniden değerleme oranının altında tutuldu. 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 23.73'tü. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15.9 olarak yeniden belirlenmiştir” denildi. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2019 yılı MTV ikinci taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek. Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak ve helikopter sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi trafik sicil kaydının başlamasıyla başlar. Yılın ilk 6 ayında alınan aracın MTV ödemesi diğer 6 aylık dönemin başında başlar. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kere ödenir. Birinci kısmı Ocak ayında ikinci kısmı ise Temmuz ayında olmak üzere. Ödeme işlemini nakit ya da kredi kartı şeklinde yapabilirsiniz. Bunu yaparken de taksit avantajından yararlanabilirsiniz.

2019 MTV araç vergisi

4001-25000 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan araçların vergisi 29483 TL'den 36479,31 TL'ye çıktı. Gelen zam 6996,31 TL oldu.

3501-4000 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olanaraçların vergisi 18014 TL'den 22288,72 TL'ye çıktı. Gelen zam 4274,72 TL oldu.

3001-3500 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan araçların vergisi 11458 TL'den 14176,98 TL'ye çıktı. Gelen zam 2718,98 TL oldu.

2501-3000 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan araçların vergisi 7524 TL'den 9309,44 TL'ye çıktı gelen zam 1785,44 TL oldu.

2001-2500 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan araçların vergisi 5396 TL'den 6676,47 TL'ye çıktı. Gelen zam 1280,47 TL oldu.

3001-3500 cc hacminde 1-3 yaş arası olan ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 3598 TL'den 4451,80 TL'ye çıktı. Gelen zam 853,8 TL oldu.

1601-1800 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2284 liradan 2825,99 TL'ye çıktı. Gelen zam 541,99 TL oldu.

1301-1600 cc hacminde 1-3 yaş arası 2018 model araçaların vergisi 1294 liradan 1601.06 liraya çıktı. Yüzde 23.74'lük zamla geçen yılla bu yıl arasındaki fark 307,06 lira oldu.

0-1300 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 743 liradan yüzde 23.73’lük zamla 919.31 liraya çıktı. Gelen zam 176 lira 31 kuruş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün resmi gazetede yayınladığı genelge ile trafik cezaları da yüzde 23.73 oranında arttı. Buna göre kırmızı ışıkta geçme cezası 235 liradan 291 liraya çıktı.

Kimler MTV taksiti öder?

Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak ve helikopter sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi trafik sicil kaydının başlamasıyla başlar. Yılın ilk 6 ayında alınan aracın MTV ödemesi diğer 6 aylık dönemin başında başlar. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kere ödenir. Birinci kısmı Ocak ayında ikinci kısmı ise Temmuz ayında olmak üzere. Ödeme işlemini nakit ya da kredi kartı şeklinde yapabilirsiniz. Bunu yaparken de taksit avantajından yararlanabilirsiniz.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME

MTV borç sorgulaması ve ödemesi için birçok yol bulunuyor.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

ONLİNE MTV VERGİ ÖDEME NASIL?

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ikinci taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek. Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR?

Merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.

2018 MTV VERGİ TABLOSU

MTV araç vergilerinin ikinci taksiti 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ödenecek. 2018 araba vergi listesine baktığımızda en düşük vergi 743 lira olarak görünüyor. Peki bu sene kim ne kadar otomobil vergisi ödeyecek? Araçların yaş aralığına ve motorun 1.3, 1.4, 1.6 veya 2.0 olmasına göre ödenecek olan MTV oranı değişiyor. İşte motor silindir hacmi ve yaşına göre ödenecek araç vergisi;

MOTORLU TAŞIT

Karada, havada insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.

Otomobil

Otomobil, yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

Motosiklet

Motosiklet, İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.

Minibüs

Minibüs, yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile on beş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

Otobüs

Otobüs, yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az on altı oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.

Kaptıkaçtı

Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır ( Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir. ).

Arazi taşıtı

Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

Panel van

Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

Motorlu karavan (kamp taşıtı)

Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

Kamyonet

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

Kamyon

Kamyon, İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

Çekici

Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.