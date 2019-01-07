2019 MTV GİB ödeme hesaplama sorgulama, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme

2019 MTV GİB ödeme, 2019 MTV zammı oranları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameye göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeni oranlarında indirime gidildi. Buna göre, daha önce yüzde 23.73 olarak belirlenen MTV'nin yeniden değerleme oranı, yüzde 15.9'a geriledi. Yapılan düzenleme ile en ucuz MTV 90 TL olurken, en pahalı MTV'nin ise 41 bin lirayı aştığı görülüyor. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan son MTV tarifesine göre, tescil tarihi 2018 öncesi olan araçlar için çıkan tablo ise şöyle; Araç sahipleri MTV vergilerini her yıl iki kez ödemekle yükümlüdür. MTV vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi olarak da tanımlayabiliriz. Kara taşıtlarının yanında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları gibi araçlar da MTV vergilerini ödemek zorundadırlar. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra MTV vergileri ödenmeye başlanır. Aracın üzerinden trafik sicil kaydı silinene kadar MTV vergisi zorunludur. MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu taşıtlar vergisi nedir? Sorularının merak edilen yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV ödemelerine ilişkin tüm detaylar... Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme linkine tıkladıktan sonra plaka, tc kimlik no, araç tescil tarihi bilgilerini girdikten sonra karşına çıkan ekranın üst kısmındaki bu butona tıklayarak gecikme faizlerini görebilirsin.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV); Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlar için, her yıl iki kez olmak üzere ödenen vergidir. Kara taşıtlarının dışında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları da bu vergiye tabidir. Motorlu araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra ödenmeye başlanan bu vergi, bu sicil kaydı silinene kadar ödenmeye devam eder.





MTV'nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenir. İlk altı ay içinde kaydı silinenler, ikinci 6 ayın vergisini, ikinci ayda kaydı silinen araçlar ise bir sonraki yıldan itibaren bu vergiyi ödemezler. Bu belirleme ölçütleri arasında vergiye en fazla etkisi olan emisyon oranıdır. Emisyon oranı ise motorun silindir hacmi (motor gücü) ile doğru orantılı olarak azalıp, artar. Bu sebeple motor gücü düşük olan araçlar daha az vergi öder

Sağlık ve Mutluluk Getirmesini herkes için diliyorum. Yeni yılın gelişi ile birlikte araç sahiplerinin ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceği de belli oldu. Zamlı rakamlara enfilasyon oranına göre ciddi düzenlemeler yapıldı.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, 2019 yılı için netleşti. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi.

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 30 Kasım 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan; 503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019'da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.



Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu.



Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi.





Daha Önce Açıklanan Zamlı %15.9'luk 2019 MTV Araç Vergisi – 2019 yılında ödenecek olan morotlu taşıtlar vergisi;



1-3 yaş arası 0-1300 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 743 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 919.31 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 861,14 TL

1-3 yaş arası 1301-1600 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 1294 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 1601,06 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 1499,75 TL

1-3 yaş arası 1601-1800 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2284 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 2825,99 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 2647,16 TL

1-3 yaş arası 1801-2000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 3598 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 4451,80 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE =4170,09TL

1-3 yaş arası 2001-2500 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 5396 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 6676,47 TL oldu.v15,9'luk Orana GÖRE = 6253,96 TL

1-3 yaş arası 2501-3000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 7524 TL iken,%23.73'lük zam ile toplamda 9309,44 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 8720,17 TL

1-3 yaş arası 3001-3500 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 11458 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 14176,98 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 13279,82 TL

1-3 yaş arası 3501-4000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 18014 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 22288,72 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 20878,23 TL

1-3 yaş arası 4001-25000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 29483 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 36479,31 TL oldu.15,9'luk Orana GÖRE = 34170,80 TL

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.



1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.





Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) nedir?



MTV, Karayolları Trafik Kanununa istinaden trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlar bu vergiyle mükelleftir. Motorlu araçların trafik sicil kaydı alındıktan sonra ödenmeye başlanan bu vergi, sicil kaydı silinene kadar ödenmeye devam eder.



Motorlu Taşıtlar Vergisi Nereye Yatırılır?



Kredi kartın ile internet vergi dairesine ödeme yapabilirsin. Ayrıca müşterisi olduğun bankanın internet şubesinde motorlu taşıtlar vergisi ödeme menüsünden ödeme yapabilirsin.



Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?



Her yıl ödenen bu vergi 2 parçada ve 2 vadede ödeyebilirsin. İlk taksidi 31 Ocak tarihine, ikinci taksidini de 31 Temmuz tarihine kadar ödemelisin.



Motorlu Taşıtlar Vergisi Gecikme Cezası



İlk taksidini ödemediğinde, ikinci taksitte ilk olarak önceki vergi borcun tahsil edilir. Eğer hiçbir ödeme yapmamışsan, ilk olarak adresine gönderilen mektupla uyarılırsın, halen ödemediysen Maliye Bakanlığı banka hesaplarına ya da aracına haciz koyarak tüm ödenmemiş vergileri tahsil edebilir. Gecikme zammını da burada hesaplardım ama devletin sitesinden net olarak görebiliyorsun. Gecikme tutarları devletin sisteminde değişiklik gösterebildiği için seni internet vergi dairesineyönlendirerek en kesin sonucu görmeni isterim.



Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme linkine tıkladıktan sonra plaka, tc kimlik no, araç tescil tarihi bilgilerini girdikten sonra karşına çıkan ekranın üst kısmındaki bu butona tıklayarak gecikme faizlerini görebilirsin.





Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Ödenmezse Araç Bağlanır mı?





Yukarıdaki maddede dedik ya maliye bakanlığı hesaplarına haciz koyarak vergi borcunu tahsil edebilir diye, işte banka hesaplarında para yoksa ya da hesaptaki para vergi borcunu karşılamıyorsa, o zaman üzerine olan mallara haciz geleceği için aracın da bağlanabilir. Aracın ilk etapta bağlanır, eğer yine borcunu ödemezsen icra dairesi açık artırma ile aracını satıp borcu tahsil edebilir. Tabi bunlar ihtimal dahilinde olup kesinlikle olacak şeyler değil. Umarım bu şekilde zor duruma düşmezsin.



Motorlu Taşıtlar Vergi Borcu Olan Aracın Satılması





Eğer elindeki aracı satmak istiyorsan yıllık verginin tamamını ödemelisin. Mesela Ocak ayında ilk taksidi ödedin diyelim, mart ayında da aracını satmak için alıcı ile anlaştın ve notere gittiğinde noterden şu cevabı alacaksın:

– Vergi borcu var satış işlemi yapılamaz.



Bu yüzden satılacak aracın yıllık vergisinin tamamının ödenmesi gerekiyor. Ödemeyi internet vergi dairesine yapabilirsin. Ödeme yapmak için buraya tıklayabilirsin.



Motorlu Taşıtlar Vergisi neye göre hesaplanır?



Öncelikle aracın yaşına bakılır. Çünkü araç yaşlandıkça ödenecek vergi tutarı düşer. Diğer bakılan ise aracın cinsi otomobil ise motor silindir hacmi, minibüs ise sadece yaşına, panel van ise motor silindir hacmine, otobüs ise koltuk sayısına, kamyon ise azami toplam ağırlığına göre kanunda yer alan yönergelere göre hesaplanır.



Otomobillerde 2018 model ve üzeri araçların KDV ve MTV vergileri hariç taşıt fiyatına bakılıyor.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında ödenmesi gereken MTV'nin araçlara göre dağılımı



OTOMOBİLLER



1300 CC ve altındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL



1301-1600 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL



1601 cc ve 1800 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL



2001-2500 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL



MOTOSİKLETLER



100-250 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL



251-650 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL



4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL



651-1200 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 TL



OTOBÜS



25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL



7-15 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 585 TL



46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL



7-15 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 1.306 TL

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Araç sahipleri MTV vergilerini her yıl iki kez ödemekle yükümlüdür. MTV vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi olarak da tanımlayabiliriz. Kara taşıtlarının yanında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları gibi araçlar da MTV vergilerini ödemek zorundadırlar. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra MTV vergileri ödenmeye başlanır. Aracın üzerinden trafik sicil kaydı silinene kadar MTV vergisi zorunludur.