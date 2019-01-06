2019 Polis emekli ikramiyesi son dakika ne kadar 3600 ek gösterge Polis maaş zam oranı

2019 Polis emekli ikramiyesi, TBMM, yaklaşık iki ay süren 2019 yılı bütçe mesaisinden sonra yaptığı bir haftalık aranın ardından çalışmalarına yeniden başlayacak.TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor. Meclis'in gündeminde polis emekli maaşı, yaşlılık aylığı gibi bir çok konu var. Teklife göre, Emniyet Genel Müdürlüğündeki tüm memurlar POLSAN'a ortak olacak. Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelir, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak. Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla birlikte, polislerin POLSAN'a üye olması zorunlu oldu. Böylece POLSAN'ın mali yapısı daha güçlü olacak ve polislerin emekli ikramiyesi de iki katına çıkacak. Düzenlemeyle polislerin, 120 bin lira olan emekli ikramiyeleri 200 bin liraya çıktı. Bununla birlikte polislere evlilik ve eğitim yardımı da yapılacak. Ek gösterge, polis, öğretmen, hemşire ve imam gibi devlet memurlarının maaşları, emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemdir. Normal şartlarda hesaplama yapılırken, memurun görevi, unvanı, derecesi, hizmet sınıfı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Bu hesaplamalarda şu an öğretmen, polis, hemşire ve imamların göstergeleri 3000 ek gösterge olarak görünüyor. Ancak bu dört meslek grubu dışındaki memurların ek göstergeleri 3600 olarak görünüyor. Bu dört meslek grubundaki memurlar da 3600 ek gösterge ile hesap yapılmasını istiyor.

POLİSİN EMEKLİ İKRAMİYESİ 2 KATINA ÇIKACAK Teklife göre, Emniyet Genel Müdürlüğündeki tüm memurlar POLSAN'a ortak olacak. Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelir, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak. Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla birlikte, polislerin POLSAN'a üye olması zorunlu oldu. Böylece POLSAN'ın mali yapısı daha güçlü olacak ve polislerin emekli ikramiyesi de iki katına çıkacak. Düzenlemeyle polislerin, 120 bin lira olan emekli ikramiyeleri 200 bin liraya çıktı. Bununla birlikte polislere evlilik ve eğitim yardımı da yapılacak. PİLOTLAR VE KABİN MEMURLARI İÇİN DÜZENLEME THK ve sivil havacılık pilotları ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna tutulacak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE BAKANLIK DESTEĞİ Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığından aktarılacak kaynakla ödenebilecek. İmalat sanayisi yatırımlarındaki inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade uygulaması 2019 yılında da sürecek. Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Türk Akreditasyon Kurumu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite edecek yetkili tek kurum olacak. İhalesi yapılan ve devam eden sözleşmeler, imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde feshedilip, tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek. Bu durumda, fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. BEBEK DEVAM SÜTÜNDEN ÖTV KALDIRILIYOR Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. YAŞLILIK AYLIĞI 1000 LİRADAN AZ OLMAYACAK Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak. YENİDEN YAPILANDIRMAYA DEVAM Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek. TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilecek. BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRENLERE AĞIR CEZA Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle ÖSYM Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak. KOMİSYONLAR Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonu, yarın, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak. SİNEMA FİLMLERİ İÇİN MÜZAKERE Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 9 Ocak Çarşamba günü Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda müzakere edilecek. KİT Komisyonu, denetimlerine devam edecek.Komisyon, 9 Ocak'ta Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin, 10 Ocak Perşembe günü ise Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin hesaplarını inceleyecek. POLİSE 3600 EK GÖSTERGE Emekli polisler için ek gösterge müjdesi Mayıs ayında verilmişti. 3600 ek gösterge ile polis memurları emekli olduğunda maaşı ve ikramiye miktarları artıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışan devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar ve aylık maaş bakımından, ilgili memurların yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi için ek gösterge farkından kaynaklı tablo 2018 yılının ilk yarısı için şöyle; Ek gösterge eğer 2200'den 3600'e çıakrsa, polis memurunun aylık net maaşında 23 TL artış, emekli maaşında 641 TL artış, emekli ikramiyesinde 123 bin 121 TL artış olacak. Ek gösterge 30002den 3600'e çıkarsa, polis memurunun maaşında 38 liralık kayba düşerken, emekli maaşı 569 TL artış, emekli ikramiyesinde 20 bin 516 TL artış olacak. EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK? Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir; Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa; ARTIŞ AYLIK NET MAAŞ 23 TL EMEKLİ MAAŞI 641 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa; ARTIŞ AYLIK NET MAAŞ -38TL EMEKLİ MAAŞ 569 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL EK GÖSTERGE YA DA 3600 EK GÖSTERGE NEDİR Ek gösterge, polis, öğretmen, hemşire ve imam gibi devlet memurlarının maaşları, emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemdir. Normal şartlarda hesaplama yapılırken, memurun görevi, unvanı, derecesi, hizmet sınıfı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Bu hesaplamalarda şu an öğretmen, polis, hemşire ve imamların göstergeleri 3000 ek gösterge olarak görünüyor. Ancak bu dört meslek grubu dışındaki memurların ek göstergeleri 3600 olarak görünüyor. Bu dört meslek grubundaki memurlar da 3600 ek gösterge ile hesap yapılmasını istiyor.