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2019 Recep ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet 2019 dini günler takvimi

'Recep ayı ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan recep ayının başlangıç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2019 Recep ayının başlangıç tarihi.

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Dini vazifelerini yerine getirebilmek için Recep ayının başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, bu ayın başlangıcı için artık kısa bir süre kaldı.

Üç aylar bu yıl 8 Mart 2019'da (1 Recep) başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan'da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayı da 6 Mayıs’ta başlayacak.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLAR DUALARI

Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

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