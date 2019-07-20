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2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019-2020 eğitim yılı için gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ve atamaları için çok kısa bir süre kaldı. Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı tercih sürecini bekliyor. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Temmuz ayı başında mülakat sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi de, ‘2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?’ sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlere atamalarında 20 yerine 40 okul tercih yapma hakkı tanıdı. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

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‘2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?’ sorularına yanıt aranıyor. Mülakat sonuçlarını öğrenen adaylar şimdide sözleşmeli öğretmen tercihleri için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. MEB, yapılan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlere atamalarında 20 yerine 40 okul tercih yapma hakkı tanıdı. Bu öğretmenler, Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından da 2 Eylül'de göreve başlayacak. İşte 2019 sözleşmeli öğretmen tercihleriyle ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar…

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SAYISI KAÇ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40’a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41’inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Atama sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

 

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